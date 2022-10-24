Фейк: документы, которые подписывают мобилизованные, оказались нелегитимными | 360°

Общество 24 октября 2022, 18:35 Фейк: документы, которые подписывают мобилизованные, оказались нелегитимными РИА "Новости"

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В Сети набирает популярность фейк о том, что документы, которые подписывают мобилизованные россияне, нелегитимны. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Документы, которые подписывают граждане России, попавшие под частичную мобилизацию, нелегитимны, сообщили в одной из групп во «ВКонтакте».

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«Контракт — это договор, а договор, согласно законодательству Российской Федерации, должен быть взаимовыгодный. На руки выдается проект договора, в который вы, помимо ознакомления, можете внести свои поправки и дополнительные пункты», — утверждает автор поста, добавляя, что в договоре с мобилизованными перечислены обязанности исключительно военнослужащих, а об обязанностях Министерства обороны и государства в целом там ничего не сказано.

Правда

Эта рассылка — набор лозунгов и критики, которая, судя по всему, адресована широкому кругу военнообязанных. Отсутствует и ссылка на конкретный договор либо контракт с вооруженными силами.

На самом деле указ президента о частичной мобилизации сейчас предусматривает, что граждане, призванные на военную службу, имеют статус тех, кто служит по контракту. Соответственно, им положены те же самые льготы: бесплатный проезд, продовольственное, вещевое и жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии.

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в спецоперации на Украине, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок. По решению глав субъектов Федерации также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.

Сам факт мобилизации закрепляет за военным и его семьей множественные льготы, предоставляемые регионами. Например, 5 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной поддержке семей мобилизованных. В пакет помощи вошли не только единовременные выплаты, но и бесплатное питание в школах, зачисление в детсады без очереди для детей военных, помощь в поиске работы для супругов, обслуживание на дому родственников-инвалидов и другое. Подключились и остальные регионы — объем помощи разный и зависит от специфики территории.

Сам пользователь, распространяющий такие фейки, пишет с анонимной страницы, на аватарке у него американский актер и режиссер Пол Ньюман. По факту он собирает недостоверную информацию на самую разную тематику — от сект и антивакцинаторства до теории заговора.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.