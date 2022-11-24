Общество 24 ноября 2022, 18:18 Фейк: матери и жены мобилизованных с Кубани будут добиваться встречи с Путиным РИА «Новости»

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В соцсетях и СМИ появились недостоверные сообщения о том, что матери и жены мобилизованных с Кубани приедут в Москву и будут добиваться встречи с президентом Владимиром Путиным. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Восемьдесят матерей и жен мобилизованных с Кубани отправляются в Москву и будут добиваться встречи с Владимиром Путиным, заявили в Telegram-каналах.

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«Они намерены провести акцию на Красной площади. Протестующие входят в краснодарское отделение Совета матерей и жен и намечают акцию на воскресенье, приурочив ее ко Всемирному дню матери», — утверждают авторы фейка.

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Правда

Совет матерей и жен опроверг сообщения о митинге 80 родственниц мобилизованных с Кубани.

«Наши женщины действуют согласно закону. Никогда ОСВР (Общенародный союз возрождения России) и Совет матерей и жен не будет подставлять женщин, подталкивать их к несанкционированным акциям, за которые женщины могут быть задержаны полицией, получить срок в несколько суток. Это не наши методы», — объяснили в организации.

Важно учитывать, что ОСВР — преемник партии «Воля», внесенной Минюстом в список запрещенных организаций на территории Российской Федерации. Лидер союза Светлана Лада-Русь (Пеунова) находится в международном розыске с 2016 года.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.