Фейк: совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram и Facebook | 360°

Общество 01 ноября 2022, 14:45 Фейк: совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram и Facebook В Совфеде опровергли сообщения о просьбе к Путину разблокировать соцсети Meta РИА "Новости"

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В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разблокировать соцсети, принадлежащие американской компании Meta*. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

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Фейк

Совет блогеров при Совфеде направил обращение к Владимиру Путину по поводу разблокировки Facebook** и Instagram**. По мнению авторов инициативы, ограничение доступа к соцсетям несет риски для всей страны, так как Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа», а пользователи — возможность «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

Правда

В верхней палате российского парламента объяснили, откуда поступило обращение, и подчеркнули, что никакого совета блогеров при нем не существует. Инициатива принадлежит Валерии Рытвиной, представляющейся СМИ-координатором этого совета.

Рытвина действительно курирует секцию «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при комитете Совфеда по науке, образованию и культуре, но ее обращения нельзя считать официальной позицией СФ, комитетов либо других органов при палате. Поскольку Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при Совфеде, принято решение вывести ее из числа экспертов.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена

** Соцсети Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной на территории России экстремистской организацией, и заблокированы

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