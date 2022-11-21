Общество 21 ноября 2022, 18:09 Фейк: ЧВК «Вагнер» издевается над похищенными собаками РИА «Новости»

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В соцсетях появились фейки о том, что члены ЧВК «Вагнер» издеваются над похищенными собаками и используют их для атак на людей. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Во «ВКонтакте» опубликовано расследование о якобы догхантерах в рядах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По словам авторов фейка, там издеваются над похищенными собаками и используют их для атак на людей.

Правда

Это видео — компиляция роликов на тему жестокого обращения с собаками и боевых действий. Материалы не связаны между собой и нарезаны из разнообразных видео, гуляющих по просторам Сети. Текст ролика не предоставляет никаких конкретных данных, подтверждающих изъятие животных у владельцев, отлов их на улицах или тренировки бойцов ЧВК «Вагнер» с помощью собак. Озвучка сделана с помощью бесплатного звукового онлайн-синтезатора и не принадлежит конкретному корреспонденту или ведущему.

Кроме того, на видео присутствует лейбл YouTube-канала «Редакция», принадлежащего Алексею Пивоварову (имеет статус иноагента). Тем не менее ни в Telegram-канале, ни на самом YouTube-канале такого выпуска или новости об этом нет.

Страница, на которой опубликован фейковый ролик, имеет крайне мало подписчиков. Аватар растиражирован на других страницах во «ВКонтакте» и прочих соцсетях под разными именами. Это позволяет сделать вывод, что аккаунт фейковый.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.