Общество 07 июля 2023, 11:36 Фейк: через посылки Ozon начал распространяться опасный вирус менингококка Информация о распространении вируса менингококка в посылках Ozon оказалась фейком РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в посылках интернет-магазина Ozon распространяется опасный вирус менингококка.

Фейк

В ряде Telegram-каналов и пабликах соцсетей появился слух о распространении опасного вируса менингококка через посылки интернет-магазина Ozon. Некоторые пользователи писали, что на распределительном складе в Екатеринбурге не предпринимается никаких мер, а температуру сотрудникам проверяют для галочки.

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Правда

Информацию о том, что через посылки интернет-магазина Ozon распространяется опасный вирус менингококка, уже опроверг Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. А на поверхностях материалов, которые используются для упаковки, например картона, гофрокартона или фанеры, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Также ведомство описало меры, которые предприняли для локализации и купирования вспышки менингококкаа.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят в распределительном центре Ozon полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Обработали все поверхности, которые подверглись контакту с заболевшими. Проводится обеззараживание воздуха», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует.

Что касается мер, принятых компанией, то в пресс-службе Ozon рассказали, что ввели масочный режим, измерение температуры на входе и обработку поверхностей антисептиком.

Также на складе начали проводить регулярные медицинские осмотры сотрудников. В компании уточнили, что провели дезинфекцию склада и подключили три бригады врачей для вакцинации персонала. За 5 июля медики привили свыше 100 сотрудников.

Таким образом, информация о том, что через посылки интернет-магазина Ozon распространяется опасный вирус менингококка, а на складе в Екатеринбурге не предпринимается никаких мер и для галочки проверяют температуру, недостоверна. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, как со стороны ведомства, так и силами компании Ozon.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.