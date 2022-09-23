Фейк: частичную мобилизацию в приграничных регионах будут проводить в кратчайшие сроки | 360°

Общество 23 сентября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: частичную мобилизацию в приграничных регионах будут проводить в кратчайшие сроки Сообщения об ускоренной частичной мобилизации в приграничных регионах РФ оказались фейком РИА «Новости»

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В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что частичную мобилизацию в граничащих с Украиной российских регионах будут проводить в кратчайшие сроки. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Украинские Telegram-каналы сообщили, что в приграничных с Украиной регионах России частичную мобилизацию решили проводить в кратчайшие сроки — до 1 октября. Авторы постов опубликовали скан документа, в котором якобы начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский дал указание военным комиссарам Брянской, Курской и Белгородской областей запретить выезд граждан, подлежащих мобилизации, за пределы этих регионов.

Правда

Проверка показала, что этот документ — небрежно состряпанный фейк, который создавали люди, далекие от правил делопроизводства. Так как Бурдинский дает указания якобы военным комиссарам, в шапке справа должно быть написано «комиссару», а не «комиссар». К тому же в начале текста говорится «в исполнение приказа» вместо «во исполнение приказа». Во втором абзаце также присутствует ошибка: «мобилизационные мероприятий провести…», нужно «мобилизационные мероприятия провести…».

Согласно четвертому абзацу, военные комиссары областей обязаны проводить «мероприятия по выполнению ограничения свободного передвижения граждан вне места жительства во время действия комендантского часа». Однако ни в Курской, ни в Белгородской, ни в Брянской областях не установлен всеобщий комендантский час. Ограничения действуют только на перемещение детей без сопровождения взрослых — с 22:00 до 06:00 часов.

Также обращает на себя внимание тот факт, что печать и подпись совпадают с другим фейковым документом, о котором в Сети писали ранее. В обоих случаях петля подписи идентично накладывается на печать и подходит к буквам «л», «в» и «ик» в звании Евгения Бурдинского. Сама печать имеет идентичный наклон влево на несколько градусов — значит, для создания обоих фейков взяли один и тот же образец.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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