Фейк: на «Авито» продают бронежилеты за полмиллиона рублей | 360°

Общество 03 октября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: на «Авито» продают бронежилеты за полмиллиона рублей Сообщения о продаже бронежилетов на «Авито» за 500 тысяч оказались фейком РИА «Новости»

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На «Авито» появились «объявления» о продаже бронежилетов за 500 тысяч рублей, сообщили некоторые Telegram-каналы. «360» выяснил, почему нельзя доверять подобным фейкам.

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Фейк

На фоне объявленной в России частичной мобилизации подскочили цены на обмундирование для военнослужащих: так, на «Авито» бронежилет «Архангел Fillin» с поясом пытаются продать за полмиллиона рублей, утверждают авторы Telegram-каналов.

Telegram-каналы

Правда

На самом деле таких объявлений не существует. По запросу «бронежилет» сайт «Авито» выдает более сотни предложений от двух с половиной до 80 тысяч рублей в зависимости от класса изделия.

На портале Detector System, где представлены различные системы защиты, «Архангел Fillin» в последний раз продавали за 22 тысячи, но сейчас их нет в наличии. Почти в самом низу страницы говорится о том, что цена армейских бронежилетов стартует от 18 990 рублей.

Таким образом, цель постов в Telegram-каналах о спецснаряжении за полмиллиона — посеять панику и вызвать ненависть к «продавцам» или госструктурам.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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