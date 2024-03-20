Общество 20 марта 2024, 14:30 Фейк: 31,6 миллиона голосов за Путина на выборах президента сфальсифицировали Сведения о 31,6 миллиона сфальсифицированных голосов на выборах оказались фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В западных СМИ появились материалы о том, что 31,6 миллиона голосов за Владимира Путина на выборах президента России якобы сфальсифицировали. Выводы сделали на основе так называемого «метода Шпилькина». «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Рассуждения западных журналистов о якобы сфальсифицированных в пользу Путина голосах базируются на статье издания «Новая газета. Европа»*, которая провела подсчет «методом Шпилькина». Согласно этому способу, при нормальном ходе голосования процент каждого кандидата растет плавно, в соответствии с явкой. Но если в какой-то момент весь прирост бюллетеней на участке содержит одинаковый результат — значит, был вброс.

Реклама

Правда

Российский физик Сергей Шпилькин не упускает случая в каждый выборный период похайповать на теме вбросов и лишний раз напомнить о себе. После каждых выборов он делает однообразный отчет, из которого всегда следует, что голосование прошло с нарушениями. «Метод Шпилькина» регулярно подвергается критике. И этот год не исключение.

Основной претензией к «методу Шпилькина» является использование чисто математического инструментария и склонность к экстраполяции данных, когда показатели одного или нескольких небольших участков методом простого умножения на количество участков по всей стране выдаются за истинные. На основе этих данных делают выводы о вбросах.

Unsplash

Методы и выводы физика критиковали и в предыдущие годы. Например, в 2022 году НИУ «Высшая школа экономики» совместно с АНО «Диалог Регионы» разбирались в правдивости предложенной Шпилькиным методологии.

Специалисты пришли к выводу, что главный аргумент критиков физика заключается в том, что выявлять закономерности можно только среди «однородной массы», а это не относится к избирателям. Одной формулой такой многофакторный процесс, как выборы, невозможно описать. «Метод Шпилькина» — это не научная теория, это эквилибристика с цифрами, считает доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев.

В свою очередь, президент Самарского национального исследовательского университета, доктор технических наук, академик РАН Виктор Сойфер отметил, что «попытка Шпилькина описать статистически, с помощью математических формул такой сложный процесс, как общенародное голосование, конечно, штука интересная», но «возникает большой вопрос, насколько результаты будут достоверными, научными».

Pxhere

Сойфер даже заподозрил Шпилькина в том, что он задался целью «доказать» заранее то, что сам предположил. Статистические данные в регионах сильно разнятся, поэтому делать выводы о массовых нарушениях довольно неубедительно, подчеркнул ученый. По его словам, упрощать такой сложный и распределенный во времени социальный процесс, как выборы, нельзя. Это никак не учитывается в той модели, которую представил Шпилькин.

Метод физика раскритиковали и в 2020 году, когда специалисты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» указали автору, что математический подход не может применяться к анализу избирательных процессов, так как электорат в России неоднороден. Кроме того, в самой крупной стране мира есть существенные региональные различия.

Таким образом, в отсутствие значимых нарушений на выборах западная пресса хватается за неоднократно критикуемый «метод Шпилькина», благодаря которому всегда можно доказать то, что сам заранее предположил. Информация о сфальсифицированных в пользу Путина 31,6 миллиона голосах — фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.