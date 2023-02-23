Общество 23 февраля 2023, 16:25 (обновлено: 23 февраля 2023, 17:40) Федерация шахмат России может перейти под эгиду Азии. И это отличная новость для всех Журналист Ходоровский: турниры Европы и Азии по шахматам схожи в плане призового фонда freepik

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Совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил переход Федерации шахмат России в Азиатскую федерацию шахмат (ACF). Эксперты объяснили «360», что от этого изменится и можно ли совершить что-то подобное в других видах спорта.

Два главных решения

В прошлом марте Международная шахматная федерация отстранила российскую сборную от участия в соревнованиях под своей эгидой. Россияне имели право выступать на личных турнирах лишь в нейтральном статусе. Также в России не состоялась намеченная на лето шахматная Олимпиада. Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) в апреле единогласно решил вступить в Азиатскую шахматную федерацию. Как сообщил журналистам исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, с тех пор актуальность этой идеи «стала еще очевиднее».

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Двадцать первого февраля Совет FIDE одобрил инициативу.

«Принято два основных решения. Первое — переименовать зону России как часть Азии с 1 мая 2023 года, учитывая, что Азиатская шахматная федерация подтвердит, что принимает Федерацию шахмат России в качестве члена на своей генеральной ассамблее. Второе — принять ряд дополнительных мер для защиты тех игроков, которые на данном этапе решат покинуть ФШР и присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации», — говорится в заявлении организации.

РИА «Новости»

Предполагается, что принятие ФШО в ACF обсудят на генассамблее в Абу-Даби 28 февраля. Если решение будет положительным, российскую шахматную федерацию автоматически исключат из Европейского шахматного союза, потому что по правилам она не должна относиться к двум континентам сразу.

Интересная конкуренция

Игроки, принадлежавшие ранее к ФШР, смогут представлять новую федерацию на всех официальных турнирах FIDE без ограничений. Кроме того, при желании россияне, которые решат все-таки представлять европейскую федерацию, смогут подать заявку и перейти туда на следующий же день.

Президент FIDE, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал журналистам, что вероятность положительного решения ACF велика.

Вице-президент ФШР Александр Жуков также указал на то, что азиатские страны занимают ведущие позиции в мире в шахматах, написал «Матч ТВ».

Гроссмейстер Сергей Рублевский в беседе с Sports.ru признался, что он как тренер сборной выступает за переход в Азию. Там у России больше дружественных стран, чем в Европе, и они «не будут ставить ультимативных условий» и там российская сборная «наконец должна заиграть».

Примерно равнозначны

В организационных моментах между европейскими и азиатскими турнирами по шахматам в основном нет принципиальной разницы.

FIDE проводит в основном турниры для представителей всех континентальных федераций. Отдельные европейские и азиатские турниры в шахматах по составу участников, по призовому фонду примерно равнозначны. Нет такой такой разницы, как, допустим, между футбольной европейской лигой чемпионов и азиатской. Ведущие гроссмейстеры как Европы, так и Азии могут спокойно играть на чемпионатах Франции, Испании, Германии, зарабатывают на этом неплохие деньги. Индийские, китайские, иранские гроссмейстеры спокойно играют в Европе. Борис Ходоровский спортивный журналист

Шахматы — не олимпийский вид спорта, и принципы организации соревнований здесь иные.

«Если говорить о других видах спорта, то пример шахмат не должен вдохновлять. Не думаю, что нужно в волейболе, баскетболе или в художественной гимнастике переходить в азиатские федерации. Там чемпионаты Европы, европейские клубные соревнования гораздо более престижны, чем азиатские», — подчеркнул спортивный журналист Борис Ходоровский.

Его коллега Николай Яременко согласился с тем, что нельзя «мазать одной краской» все виды спорта.

В футболе, например, ничего нам не даст переход из Европы в Азию, это больше имитация бурной деятельности, так как все санкции наложила ФИФА, она будет давать добро и тут. Поэтому выеденного яйца не стоят разговоры о том, что якобы сменять европейскую лигу чемпионов, УЕФА, на азиатскую перспективно. Николай Яременко спортивный журналист

А FIDE давно подконтрольна России: сначала ее долго возглавлял россиянин Кирсан Илюмжинов, сейчас — Аркадий Дворкович. В шахматах вопросы о переходе в любом случае решаются «в большей степени по-домашнему, по-свойски» и являются скорее техническими, пояснил Яременко.

РИА «Новости»

Кстати, эксперты сошлись на том, что рисков, связанных с возможным обратным переходом, тоже нет. В случае чего в Европу будет легко вернуться — по этому поводу нет никаких сложных регламентов. Кстати, с тем же футболом такая же ситуация — самонадеянные европейцы просто не предусмотрели, что кто-то захочет от них уйти. Но, как уже очевидно, на них свет клином не сошелся.