Сотрудники Роскомнадзора обнаружили рассказы порнографического содержания на русском языке на американской платформе самиздата Archive of Our Own. Произведения опубликовали по мотивам книг о Гарри Поттере и киновселенной «Звездные воины». Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что большинство фанфик-порталов можно закрывать «хоть сейчас». По ее мнению, есть фанфики, переполненные запрещенной информацией с ЛГБТ-пропагандой и педофилией. Писатель-публицист Екатерина Молния рассказала «360», что любительские сочинения могут быть полезными, поэтому запрещать их не стоит.