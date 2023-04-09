Общество 09 апреля 2023, 23:17 Фанфики создают будущие писатели. Публицист объяснил, почему не стоит запрещать фан-литературу Писатель Екатерина Молния: многие фанфики становятся бестселлерами, не стоит их бояться Freepik

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Сотрудники Роскомнадзора обнаружили рассказы порнографического содержания на русском языке на американской платформе самиздата Archive of Our Own. Произведения опубликовали по мотивам книг о Гарри Поттере и киновселенной «Звездные воины». Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что большинство фанфик-порталов можно закрывать «хоть сейчас». По ее мнению, есть фанфики, переполненные запрещенной информацией с ЛГБТ-пропагандой и педофилией. Писатель-публицист Екатерина Молния рассказала «360», что любительские сочинения могут быть полезными, поэтому запрещать их не стоит.

Что такое фанфики

Фанфик — это произведение, которое создают поклонники книги, фильма или комикса по их мотивам. В рассказах участвуют оригинальные герои, зачастую второстепенные становятся главными. Слово «фанфик» произошло от английского fan fiction, что означает фан-литература.

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По информации газеты «Ведомости», сотрудники Роскомнадзора обнаружили контент с детским порно и потребовали от администрации американского портала удалить запрещенные данные.

Елена Мизулина в своем Telegram-канале назвала тему фанфиков очень сложной, потому что среди этих рассказов есть и хорошие, качественные произведения. Однако встречаются и переполненные «запрещенной информацией с ЛГБТ-пропагандой и педофилией», уточнила она.

РИА «Новости»

Писатель Екатерина Молния рассказала «360», что к фанфикам всегда было двоякое отношение.

«Считается, что фанфики пишутся непрофессиональными авторами, но на самом деле зачастую читатели и не догадываются, что читают фанфик. Многие из книг становятся бестселлерами, а авторы приобретают известность. Например, скандально известный роман „Пятьдесят оттенков серого“ изначально был фанфиком на сагу „Сумерки“, но пережил полное перерождение и принес миллионные доходы своему автору», — рассказала эксперт.

«Больную чушь» читать не будут

Екатерина Молния уверена, что не стоит бояться распространения подобных рассказов, потому что они не будут интересны детям.

«Многие боятся, что происходит нелегальное распространение фанфиков по соцсетям с запрещенными в нашей стране сценами или манерами поведения героев, которые развращают молодежь. Но разве можно кого-то заставить читать то, что мы не хотим? Вспомните себя в детстве или юности. Разве можно было нас заставить читать плохо написанное произведение или просто чью-то больную чушь? Особенно в эпоху стремительных цифровых технологий, когда молодежи и так сложно привить любовь к чтению», — сказала собеседница «360».

Freepik

Публицист выразила уверенность в том, что сомнительное чтиво никогда не станет движущей силой. По ее словам, опасаться стоит скорее полных запретов, так как это идет вразрез с представлениями подростков.

«Почему-то многие взрослые совсем не учитывают этот факт. Бунтарство в этом возрасте — нормальное явление, и запреты взрослых его порождают. Нельзя запрещать проявляться, надо направлять подростков на светлую сторону и самими быть примерами для них», — подчеркнула Екатерина.

Шаг к искусству

При этом писательница напомнила о том, что в России уже действуют законы, сдерживающие распространение, например, ЛГБТ-пропаганды. По ее мнению, адекватный автор не будет рисковать своей карьерой.

«Новые законы, запрещающие пропаганду ЛГБТ, и так внесли существенные изменения в книжный мир, и автор, который стремится к популярности и обладает адекватным поведением, не будет подвергать себя такому риску осознанно, и фанфики тут совершенно ни при чем», — сказала Екатерина Молния.

Публицист подчеркнула, что фанфик — это не вредное явление, а шаг по направлению к искусству. И для многих будущих писателей площадки для публикации фанфиков могут стать стартом в карьере.