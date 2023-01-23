Эксклюзив 23 января 2023, 14:57 Фактор инфантила. Как жить, если свои же выкладывают в Сеть фото расчетов ПВО в городах? Публицист Миронова назвала людей, выкладывающих фото ПВО в Сеть, инфантилами «Не болтай!» — советский плакат 1941 года, созданный художниками Ниной Ватолиной и Николаем Денисовым / Викимедиа

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Мы привыкли смеяться над советскими плакатами про болтуна и шпионов. После того как в интернете выложили фотографии с комплексами противовоздушной обороны, якобы размещенными на крышах домов в Москве, публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» предложила задуматься: так ли теперь смешны подобные «агитки»?

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Далее — прямая речь.

«Не болтай у телефона — болтун находка для шпиона», «Хмельная голова — находка для врага», «Не болтай — враг подслушивает». Я еще помню времена, когда вся страна ухохатывалась над советской шпиономанией, а плакаты с соответствующими призывами было модно вешать в уборных.

На аукционах они пользовались огромным спросом — было много желающих повесить себе такую картинку в туалет. Смешно ведь!

Викимедиа

Не трус и не предатель

Пожалуй, в последние месяцы впервые стало не до смеха. А уж когда люди пошли публиковать в Сети фото с «расчетами ПВО», спрятанными в столицах, впору было заплакать и доставать из уборных советские плакаты. Оказалось, болтуны, выдающие в интернете расположение военных, — это вовсе не смешно. Ну, может, в Москве самые недалекие еще посмеиваются: бу-га-га, ну кто будет стрелять по Патриаршим?

Наверное, и впрямь не будут. Именно потому, что Москва окружена эшелонами ПВО. Теми самыми, фото которых москвичи так задорно стали публиковать в Сети.

Что за люди, которые выкладывают в Сеть фотографии «Буков», «Панцирей» и С-400? Неужели все они предатели? Да не может такого быть. Не может же статься, что в нормальном обществе (а раз мы выжили, значит, нормальные) было столько предателей? Не факт, что, столкнись какой-нибудь чувак в рваных кедах, опубликовавший фото ракетного комплекса, расположенного в Петербурге, с реальным врагом, он испугается.

Ну, если, например, его, как в блокадном Ленинграде, схватит на окраине города враг и потребует провести на Невский проспект по катакомбам, этот хилый дохляк может проявить героизм и завести врага на наш блокпост, где стойко примет смерть от перестрелки.

Но зачем же он тогда сфотографировал комплекс противовоздушной обороны и выложил его в интернет, снабдив картинки не только геотегом, но и записанным точным адресом? Да еще прибавил что-нибудь, вроде: «Ну вот, дожили, не пройти с коляской»?

РИА «Новости»

…, а просто дурачок

Дураков-то столько сложно найти. Надо ведь, чтобы дурак был инициативный, чтобы догадался взять фото, заснять, сообщить. Для этого достаточно запустить первое ложное сообщение.

Допустим, чужая разведка постит фото непонятного ЗРК с надписью «Что творится на Патриарших!». И тут же уже настоящий москвич, увидевший такую же махину в своем районе, выложит реальное фото. Он это сделает, потому что инфантил.

Тот самый беззлобный болтун, о котором писали на советских плакатах. Ведь в СССР болтунов изображали дурачками, часто — под хмельком. Это не враг со стальным клыком и не прогнивший предатель. Он лишь болтун, который не понимает последствий своих действий. Инфантил, точнее говоря.

Потому в советской литературе и агитации столько материалов было посвящено детям: их учили, что нельзя показывать дорогу к заводам, погранзаставам, партизанским отрядам, даже нельзя говорить иностранцам, где река, от которой запитывается местный водозабор, ведь мало ли что. Дети ведь не понимали. Как и дураки.

В 1990-х нам всем резко стало от этого смешно. И если сейчас начать обсуждать болтунов, которые выкладывают в интернете фотографии с расставленными в городах расчетами ПВО, найдутся желающие посмеяться. Хотя, к примеру, в Белгородской или Курской областях людям от таких болтунов теперь не смешно: 550 километров по прямой — уже не до смеха.

Просто представьте, что расположение ПВО выдал не москвич, а белгородец. Что будет с ним в Белгороде? Как он посмотрит в глаза соседям, придя с работы, когда все уже увидели в TikTok его ролик, где он подробно разъясняет, на какой улице конкретно мешает ему ЗРК С-300? Уверена, что еще год назад в Белгороде тоже сильно смеялись над советской шпиономанией.

Сотрудник МЧС у разрушенного жилого дома в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных, июнь 2022 года / РИА «Новости»

Ванька с кнопкой

Так что же смеются в Москве или Петербурге? Не верят в опасность? Но ведь это смех той же природы, что в 90-е раздавался при разговорах о возможном ядерном разоружении России. Я большая тетя и застала те времена. Помню, в нашей прессе открыто обсуждали чаяния тех же американцев полностью лишить Россию ядерного оружия.

И помню, что в самой стране были, как они тогда назывались, демократы, которые прыскали слюной: «Да кто на нас нападет, болезных, кому мы нужны?» И когда Горбачев-Ельцин сокращали боеголовки, отчитывались о выполнении чуть ли не в одностороннем порядке условий договора о разоружении (американцев-то мы проконтролировать не смогли), все это делалось под улюлюканье: «Конечно, какое нам еще ядерное оружие?»

Люди представляли свой народ как из американских фильмов: в ушанке, долбящим молотком по панели управления МКС. И все разводили руками: впрямь, зачем ванькам ядерная кнопка?

Сегодня, кажется, у оставшихся в России людей нет никаких сомнений в том, что бы с нами сейчас было, не останься у нас ядерного оружия. Оказалось нужным.

Сорок миллиардов коту под хвост

И расчеты ПВО в Москве, Петербурге, видимо, тоже не просто так стоят. И возили их по парадам тоже, как выяснилось, не совсем без дела. Я сама принадлежу к числу журналистов, которые в 2000-х и 2010-х выступали с осуждением военных парадов, куда таскали современную боевую технику. Зачем, спрашивала я, они приучают военных маневрировать со своими С-400 в городах, зачем экипажу БТР учиться смотреть на гражданских в стекло триплекса. В чем смысл, к чему такие траты, что они задумали, только асфальт зря давят?

Теперь я удовлетворенно отмечаю, что наши зенитчики имели возможность потренироваться возить боевые расчеты по городским улицам. И тайно надеюсь, что дом в Петербурге, где у моей семьи квартира, тоже входит в зону покрытия ПВО. И если на нашей улице есть расчет противовоздушной обороны, я, конечно, меньше всего хочу, чтобы какой-нибудь оппозиционный депутат из нашего вечно взволнованного муниципального округа взял бы и заснял его.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» на базе вездехода ДТ-30 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади, 2017 год / РИА «Новости»

Потому что у меня ребенок. Я надеюсь, что все мы будем жить в нашей стране долго, что мой ребенок выучится в школе, поступит в университет, будет жить в этой квартире, ездить на лекции. Разумеется, я не хочу верить, что по нам кто-нибудь может ударить. Но если уж на то пойдет, я не желаю, чтобы беспилотник вдарил по нашему дому только потому, что какой-нибудь дурак без всякой задней мысли опубликовал в соцсетях фото расчета ПВО.

Один ЗРК стоит почти миллиард долларов. Это экспортная цена, называемая в СМИ — вероятно, нашему военпрому он обходится дешевле. Ну возьмем 500 миллионов долларов. Сколько человек обслуживают такой расчет — не знаю и, от греха подальше, интересоваться не буду. Ну, допустим, десять рядовых, один сержант и два офицера. Чтобы их всех обучить, нужно от пяти лет до года и несколько миллионов рублей. Еще миллиона два, чтобы привезти расчет в город, установить его, замаскировать.

Допустим, государство потратило 40 миллиардов рублей, чтобы конкретно мой дом был в том числе защищен от чужого снаряда. И потратит еще, скажем, пять миллиардов, чтобы этот район был защищен от беспилотников. Чтобы в том числе у моего ребенка была квартира, где она сможет жить, строить семью.

И вдруг какой-то инфантил берет, выкладывает в сеть фото расчета ПВО, в итоге этот расчет, потратив еще несколько миллионов рублей, перевозят в другое место, где он защищает чьи-то другие дома. А мы остаемся, что называется, с голым тылом и как на ладони.

Извините, я этого не понимаю. И советую всем людям усвоить: никто в такое время не поймет, если они будут выкладывать фото военных объектов в Сеть.

Патрики против ванек с магомедами

Сейчас пошли анекдоты про богатых: «Куплю квартиру в зоне действия С-400. Зоны ответственности ЗРК „Бук“ и ЗРПК „Панцирь“ не предлагать». Очень смешно. Еще смешнее будет, когда вы купите квартиру в таком районе, а потом какой-нибудь инфантил рассекретит расчет С-400 — и все.

Люди фотографируются у пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне / РИА «Новости»

Или представьте условных жителей Петровки или Патриарших, которые сливают в Сеть снимки расчета ПВО с адресом, потом идут обедать в кафе и по пути их, известных и знаменитых, узнают солдатики этих расчетов? Нам еще предстоит пройти болезненный процесс примирения простого народа, обслуживающего эти С-300 с С-400, и богачей, которые живут в зоне защиты ПВО.

Модные телеведущие с Патриарших, всякие певцы и блогеры, которые десятилетиями шутили про простого ваньку, сейчас, уверена, переживают тяжелые времена, осознавая, что именно ваньки в кепках или магомеды в красных мокасинах, не откосившие от армии, умеют обращаться с ЗРК, перекрывающими центр Москвы от любых угроз. Впрочем, это уже другой вопрос.

У нас пока разговор о, быть может, добрых и честных, но очень глупых людях, которые до сих пор не поняли, что происходит в стране и мире.

Буквально вчера я видела по телевизору генерала СВР в отставке Леонида Решетникова. Он говорил, что еще недавно больше 80% информации все разведки мира получали из публичных выступлений разных людей, которые случайно проговаривались о военных тайнах и стратегических объектах. Решетников сказал, что теперь разведки получают основные данные с мобильных телефонов, отслеживая их и устанавливая там вредоносный софт.

Я бы сказала, что никакой софт устанавливать не надо, достаточно работать по старинке. Инфантилов, которые не только разбалтывают тайны, но и публикуют в Сети данные по расположению ПВО, хватает.

Потом посмотрите в глаза соседям…

Что должно еще произойти, чтобы наши люди наконец поняли, в какие мы живем времена? Я когда-то, комментируя дело Ивана Сафронова, который признал, что передавал иностранцам собранные им публичные данные о нашей военке, привела такой пример: вот я много лет жила неподалеку от военного аэродрома и слышала, как истребители преодолевают звуковой барьер.

Мы все слышали в окрестных деревнях, но если бы к нам приехал иностранец и предложил за деньги считать вылеты и все записывать, еще до февраля 2022 года дураков бы в деревне не нашлось. Вскоре я увидела на одной из площадок, перепостивших мой текст, комментарий: «Упс, Анастасия, я тоже живу рядом с подобным военным городком и не раз жаловалась в интернете на участившиеся звуки вылетов. Я дура?»

Что ж, если вы живете в западных и центральных регионах страны и сообщаете в Сети о вылете истребителей, которые патрулируют ваш конкретно город, вы, пожалуй, впрямь дурочка. Ну или инфантил. Может, никто из ваших соседей и не думает, что на них нападет авиация НАТО. Но, я уверена, им станет не по себе, если они узнают, что рядом с ними живет такая дура… Простите, инфантилка. И матерям, женам, братьям, детям пилотов, которые вылетают на тех истребителях, чтобы охранять ваш, черт побери, город, тоже будет некомфортно подобное соседство.

Да, люди, которые садятся на чартерный борт лететь к морю, не верят, что он упадет, но учатся надевать кислородные маски. И в ядерную катастрофу мы не верим, однако несколько наших поколений знают, как оценить расстояние до ядерного гриба. Лишним не будет.

Бессмысленными все эти знания станут легко, если у нас так и будут смеяться над плакатами про болтунов и шпионов, а инфантилы продолжат выкладывать фото расчетов ПВО. Это ж надо догадаться, увидев, что твой город защищает С-400, опубликовать место его расположения, или, услышав, что на дежурство вылетел истребитель, тут же пожаловаться в интернете, что он тебя разбудил! Инфантилы какие-то, честное слово.