В Госдуме посчитали необходимым ограничить работу зарубежных исследовательских компаний в России, так как они нередко собирают данные о российских ценах на повседневные товары. Далее эту «чувствительную» информацию могут использовать для сдерживания экономического роста страны. Законопроект рассмотрят на заседании комитета по промышленности и торговле нижней палаты парламента. В чем суть предложения и действительно ли иностранные аналитики вредят россиянам, выяснил «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев: необходимо урезать долю иностранцев в аналитических компаниях

Данные берутся в аудиторских компаниях большой четверки, например Ernst & Young или KPMG. Все наши госкорпорации раньше заказывали аудит именно у них. После этого по российских компаниям наносится удар, блокируют работу этих предприятий.

То же самое с данными людей. Как это работает: берут данные о потребительских предпочтениях и поведенческих особенностях человека. Вся эта информация по большом счету есть в социальных сетях, интернете и электронном виде.

Эти данные можно использовать с целью манипуляции общественным мнением. Как инвестиционно ведут себя люди, какое у них потребление, чем они пользуются — это все можно использовать против нас.

Поэтому нужно ограничить долю иностранцев в таких компаниях до 20%. Точно так же у нас действуют законы в области средств массовой информации: иностранцы могут иметь долю до 20%. [Предложенный] закон применен по аналогии.

Речь не идет о сокращении иностранных аналитиков. Речь о том, чтобы в компаниях, занимающихся аналитической работой, доля иностранцев и иностранного капитала была не больше 20%. Это влияет только на то, кто получает прибыль и кто может пользоваться информацией.