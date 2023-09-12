12 сентября 2023, 18:59
«Эту информацию могут использовать против нас». Иностранным аналитикам укажут на дверь
Депутат Госдумы Гусев: иностранные аналитики используют данные против россиян
В Госдуме посчитали необходимым ограничить работу зарубежных исследовательских компаний в России, так как они нередко собирают данные о российских ценах на повседневные товары. Далее эту «чувствительную» информацию могут использовать для сдерживания экономического роста страны. Законопроект рассмотрят на заседании комитета по промышленности и торговле нижней палаты парламента. В чем суть предложения и действительно ли иностранные аналитики вредят россиянам, выяснил «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев: необходимо урезать долю иностранцев в аналитических компаниях
Данные берутся в аудиторских компаниях большой четверки, например Ernst & Young или KPMG. Все наши госкорпорации раньше заказывали аудит именно у них. После этого по российских компаниям наносится удар, блокируют работу этих предприятий.
То же самое с данными людей. Как это работает: берут данные о потребительских предпочтениях и поведенческих особенностях человека. Вся эта информация по большом счету есть в социальных сетях, интернете и электронном виде.
Эти данные можно использовать с целью манипуляции общественным мнением. Как инвестиционно ведут себя люди, какое у них потребление, чем они пользуются — это все можно использовать против нас.
Поэтому нужно ограничить долю иностранцев в таких компаниях до 20%. Точно так же у нас действуют законы в области средств массовой информации: иностранцы могут иметь долю до 20%. [Предложенный] закон применен по аналогии.
Речь не идет о сокращении иностранных аналитиков. Речь о том, чтобы в компаниях, занимающихся аналитической работой, доля иностранцев и иностранного капитала была не больше 20%. Это влияет только на то, кто получает прибыль и кто может пользоваться информацией.
Аналитик Дмитрий Адамидов: информацию можно собрать и в открытом доступе
Думаю, это нерационально, потому что можно создавать собственные российские рейтинговые агентства или аналитические службы. Маркетинговое исследование можно купить и в российской компании, в том числе в Росстате.
Исследование может сделать и резидент [российской компании], а потом отдать иностранным аналитикам. По открытым данным и так можно собрать информацию. Спецслужбы совершенно спокойно делают это.
Никакого смысла в таком законе особо нет. Посмотрим, какая будет конкретизация во втором или третьем чтении.
Возможно, нельзя будет заказывать госкомпаниям у иностранцев. Тем не менее если закажут у россиян, они могут потом передать данные иностранцам. Пока не очень понятно, к чему это приведет.
Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов: нужно объединить иностранных и российских аналитиков
Ситуация такая, что сейчас вся аналитика гораздо проще, чем это было 10-12 лет назад, поскольку все представлено в цифровом виде. Там тоже снимают панель с кассовых аппаратов и аудируют продукты, достаточно легко и понятно как.
Насколько повлияет на экономику, если сократим количество иностранцев, сложный вопрос. Скорее важнее, что они интерпретируют данные не всегда открыто и репрезентативно. Они стараются все преподнести в негативном ключе.
Сопоставляя данные западных аналитиков и тех компаний, которым мы доверяем в России, видим серьезные расхождения. Не потому что одни пессимисты, а другие оптимисты, а потому что расшифровка — самый главный аспект исследователя. В нем можно «жонглировать».
Что за этим [предложением в Госдуме] кроется, сложно сказать. Не думаю, что это даст позитивный эффект.
Скорее всего, есть смысл оставить иностранцев и наращивать дополнительный контур российских компаний, которые в дискуссии могли бы достигать объективного взгляда на те или иные сегменты рынка.
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