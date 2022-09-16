Общество 16 сентября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber «Это важнее суммы в кошельке». Учитель Красновид — о любви к географии, школе и жизни Учитель из Подольска Красновид: польза детям важнее суммы в кошельке

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Понимание правильности выбора работы учителем, польза детям и внутреннее ощущение самодостаточности являются гораздо более важными, чем высокий финансовый достаток. Об этом «360» рассказал преподаватель географии гимназии имени Подольских курсантов Павел Красновид.

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По его словам, он ни разу в жизни не пожалел о том, что работает учителем географии. Когда выпускники продолжают помнить своего учителя спустя годы после школы, это и является самым важным.

Пусть иногда я вижу сверстников и мы находимся на разных слоях социального достатка. Однако если ты самодостаточен и чувствуешь, что занят своим делом и приносишь пользу, то это больше значит, чем сумма в кошельке. Важно понимание, что ты на своем месте Павел Красновид учитель географии гимназии имени Подольских курсантов.

Учитель признался, что порой устает физически, поскольку в школе он иногда находится с восьми утра и до девяти вечера. Спастись от профессионального выгорания ему помогают путешествия.

«Это единственное, что не девальвируется и помогает уйти мыслями из тяжелой негативной остановки и вспомнить добрые моменты жизни. Путешествия — отличный вариант переключиться», — продолжил он.

Педагог рассказал, что профессиональные навыки и знания помогают ему в выборе места для отдыха. На новогодние праздники он решил отправиться в Ненецкий автономный округ, где провел время с коренным населением. Для детей он привез трофеи, например, шкуру оленя, которую также использует во время уроков.

«Там живешь в чуме, ешь сырую оленину, спишь на оленьих шкурах и под ними. Идея возникла снять видеоблог, отчитался перед детьми и использую его при изучении темы Полярного Урала. Ученикам интересно, когда педагог живет своей наукой и транслирует впечатления. Думаю, что если бы я даже не был учителем географии, то путешествовать не перестал», — заявил педагог.

Рабочее место учителя географии должно быть прежде всего именно географическим, с образцами минералов и древних пород, заявил Красновид. Необходимы наглядные примеры определенных вещей, которые дети смогут потрогать своими руками.

Есть проблема гаджетов, когда дети уходят в виртуальный мир. Приходится буквально приносить с собой гербарий и рассматривать березу и лиственницу. Даже через тактильные ощущения помогают изучать географию Павел Красновид учитель географии гимназии имени Подольских курсантов.

Красновид признался, что работа в гимназии составляет большую часть его жизни. В том числе он часто жертвует отпуском, чтобы провести больше времени с детьми и научить их чему-то новому.

«Вот в этом году ушел в отпуск на пять дней из 56 (смеется). На летних каникулах, например, занимались благоустройством школьной территории. Школа — дом, в котором я отучился 11 классов, пять лет получал образование и уже 12-й год занимаюсь учительством», — сказал преподаватель.

Причем самим предметом педагог стал интересоваться еще задолго до его появления в школьной программе во время обучения, много интересовался окружающим миром.

«Видимо, природное влечение к географии, в детстве меня называли „почемучка“. Причем не могу сказать, что уделял особое внимание предмету. В восьмом классе, когда сдавал контурную карту учителю, учитель Вера Петровна долго водила ручкой по ней, не поднимая глаз, сказала: „Ты вообще учебник читаешь?“. Я говорю: „Читал“. Потом прозвучали слова о том, что я пойду на олимпиаду. С 8-го класса роман с географией как завязался, так и до сих пор», — смеясь, рассказал Павел.

Учитель считает, что тяга к учительству передалась вместе с генами. Его дед трудился учителем начальных классов, мама преподавала английский язык, а сестра работает педагогом-психологом.

Красновид считает, что идеальный урок должен быть интересным, продуктивным и эмоциональным.

Ведь когда урок запоминается, ученики уходят с него в хорошем настроении и усвоенными результатами совместной работы. Тишина на уровне является пугающим фактором, ведь эмоции показывают неравнодушие к предмету Павел Красновид учитель географии гимназии имени Подольских курсантов.

«Есть фишки, которыми можно привлечь внимание детей. Можем просматривать космические снимки или 3D-модели вулканов. Если говорим о транспорте, то можно обратиться к Flightradar, где показаны все самолеты, что есть в воздухе. Через яркие моменты мы переходим к основному материалу и уверенно его осваиваем», — отметил он.

Профессиональные конкурсы среди учителей являются хорошим способом, чтобы выйти из зоны комфорта и мотивировать себя на необходимость искать что-то новое, считает Красновид. По его мнению, если вошел в эту среду, то дальше нельзя позволить себе остановиться.

Красновид рассказал трогательный случай о признании своих заслуг со стороны родной гимназии и коллектива. Он принимал участие в конкурсе «Учитель года — 2019», вошел в пятерку победителей, однако его ученики не согласились с мнением жюри.

«Приехал в школу с малым Хрустальным пеликаном, меня позвали на совещание в актовый зал. Оказалось, там вся школа, с 5-го по 11-й класс. Мне вручили свою нарисованную грамоту с пластилиновым пеликаном. Это было самое главное, признание детей дорого стоит», — заключил преподаватель.

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