Эксклюзив 15 июля 2023, 21:37 «Это в чистом виде предательство». Милонов объяснил, почему обвинил активистку ЛДПР Воскобойникову в работе на ВСУ Депутат ГД Милонов: юрист Воскобойникова выкладывала в Сеть адреса расположения ВС России РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов, который сейчас находится в Донбассе, ворвался сегодня в отделение ЛДПР в Горловке и устроил скандал. Он обвинил активистку партии Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ. В интервью «360» Милонов заявил, что женщина публиковала в Сети персональные данные военных, номера телефонов командования и адреса расположения ВС РФ.

«Активистка Ирина Воскобойникова в своем Telegram-канале выкладывала персональные данные военных, номера телефонов командования и адреса расположения Вооруженных сил РФ, то есть делала абсолютно то же самое, что делают те, кого задерживают с украинскими паспортами в кармане. Уж какие бесы в голове ей диктовали заниматься подобным подобными вещами, я не знаю. Возможно, допускаю, что она работала в интересах ВСУ, сама того не понимая», — сказал он.

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По его словам, женщина испытывает «ярую ненависть к российской армии, называет солдат российской армии крысами и сволочами», а также призывает скрывать дезертиров и беглецов. По его мнению, это может быть связано с личными вопросами, в том числе с тем, что погиб ее сын.

«В общем, женщина ненавидит российскую армию, судя по ее высказываниям. Есть скриншоты, но самое главное — это абсолютно стопроцентное очевидное нарушение статьи Уголовного кодекса, когда она непонятно каким образом полученные сведения о расположении подразделений российских войск выкладывает в интернет. Это в чистом виде предательство», — подчеркнул Милонов.

«Не дай Бог, погибнут наши парни»

Депутат также заявил, что ЛДПР нужно стыдиться таких активистов, а партия напротив решила «хайпануть на этом».

«Женщина выкладывает адреса, и по этим адресам не сегодня-завтра может прилететь [снаряды] HIMARS или Storm Shadow, потому что ей так захотелось, потому что она нас ненавидит. Я понимаю, что ее там в ЛДПР жалеют, а когда, не дай бог, если погибнут наши лучшие парни, солдаты, как она будет людям в глаза смотреть? И ЛДПР тоже», — сказал собеседник «360»

Прокомментировал политик и сообщения в СМИ, о том, что после встречи с ним у Воскобойниковой произошел инсульт.

«Это инсценировка. Дело в том, что этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы и, судя по всему, по моему мнению, чтобы избежать ответственности, она решила показать, что у нее якобы еще инсульт, потому что сегодня днем она активно переписывалась со всеми в социальной сети „ВКонтакте“, в том числе нашими легендированными сотрудниками, требовала, чтобы перед ней все извинялись, что мы крысы и так далее. Поэтому в данном случае инсульт весьма сомнительный», — отметил Милонов.

Он подчеркнул, что это не личный конфликт между ним и юристом. А оценку ее действиям должны дать правоохранительные органы.