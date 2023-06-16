Эксклюзив 16 июня 2023, 20:30 «Это уже не мой ребенок». Жительница Перми объяснила, почему сдала сына-трансгендера в приют Жительница Перми сдала сына-трансгендера в приют, чтобы он перестал принимать гормоны Pxhere

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Жительница Перми по имени Светлана на время определила 16-летнего сына-трансгендера в приют, и теперь опека пытается лишить ее родительских прав. Женщина объяснила «360», почему пошла на такой шаг в попытке перевоспитать подростка.

По словам пермячки, она далеко не сразу решила сдать сына в приют. Проблемы с ребенком у Светланы начались три года назад.

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«По всем врачам мы ходили. Его ведь от этого никто не лечил. Ему только ставили диагноз, что у него транссексуализм», — поделилась собеседница «360».

Женщина рассказала, что известный в Перми сексолог и психиатр поставил подростку диагноз за 40 минут и взял за прием 3,5 тысячи рублей. На тот момент юноше было 14 лет. Специалист посоветовал парню сменить пол и ходить на «тусовочки», отметила мать трансгендера.

«После этого он с катушек слетел и стал пить гормоны. И мне надо было за этим смотреть? Как он пьет гормоны, как он уже с дивана вставать не может, агрессирует и все остальное, разрушает свой организм», — возмутилась Светлана.

Западные методички везде

Жительница Перми сообщила, что в опеке не понимают, что такое ориентация и транссексуализм. По словам женщины, там ей сказали, что она должна радоваться такому ребенку. Кроме того, два психолога в государственном центре за государственные деньги убеждали ее о вреде отмены приема гормонов, поделилась негодованием пермячка.

«У нас ЛГБТ вообще везде пролезло. Западные методички — они вообще везде, не только в опеке», — заявила женщина.

На момент, когда Светлана отдала сына в приют, он принимал гормоны уже пять месяцев. Пермячка испугалась за здоровье подростка. Он не проживет долго, поскольку его организм уже не сформирован, как надо, отметила собеседница «360».

Кроме того, через полгода употребления женских гормонов мальчиком наступает половая дисфункция и потеря фертильности, сообщила жительница Перми. Это означает, что у юноши никогда не будет детей, а у нее — внуков, пожаловалась женщина.

«Дети же сходят с ума, они натурально сходят с ума. Это уже не мой ребенок, это сознание не моего ребенка», — подчеркнула Светлана.

Пермячка заверила, что прошла массу инстанций, чтобы остановить прием гормонов сыном, поскольку он продолжал пить их под присмотром опеки. Женщина обращалась в Следственный комитет, МВД, к омбудсмену, ездила в Москву и Санкт-Петербург. По словам собеседницы «360», все это она может подтвердить документами.

Они как зомби

Светлана добавила, что таких детей очень много, хотя на камеру говорят, что ее сын такой один. В Перми целая эпидемия подобных случаев, заявила женщина.

«Нас очень много таких родителей. И мы все на связи с общественниками. У всех как под копирку. Эти дети нас ненавидят. Они как зомби, у них единственная цель — изуродовать себя и поменять пол. Зачем, не знаю. Никакой ориентации нет, это воздействие психическое, мы не можем понять, что это», — посетовала пермячка.

Собеседница «360» пояснила, что сын ее ненавидит, потому что она стала препятствием на пути к его цели. Весь год, пока юноша был под опекой, мать его не видела.

Жительница Перми сообщила, что подростка от нее прятали, а опека отпустила его «на вольные хлеба». Парень не посещал учебу, лежал в психбольницах, постоянно пил таблетки и гормоны, пожаловалась Светлана.

Желал матери смерти

Где сейчас находится ее сын, женщина не знает. Его номера телефона у пермячки тоже нет, поскольку опека отказалась давать ей контакты.

Одно из заседаний суда по вопросу лишения родительские прав уже состоялось, но на нем никакие решение не приняли. Светлана видела сына на суде, и, с ее слов, он был в неадекватном состоянии. У юноши тряслись голова и руки, и он кричал на мать матом и желал ей смерти.

«Год жрал гормоны — ручки маленькие, ножки маленькие, веса нет практически, лицо девичье. У него даже скулы не развились — один нос торчит», — рассказала собеседница «360».

Пермячка добавила, что сын вел блог, когда был под опекой. Там было много подписчиков, но перед судом все удалили. По мнению женщины, опека таким образом «подчистила хвосты». На суде по подростку было видно, что его только что постригли и смыли с него макияж, обратила внимание Светлана.

Следующее заседание суда назначили на 24 июля. Женщина уточнила, что это будет предварительное слушание. По словам Светланы, сын сам просил лишить ее родительских прав.

«У меня то, что произошло, в голове не укладывается. Ненависть у него от того, что мама против, мама мешает его цели, поэтому он будет сейчас всеми средствами делать, чтобы удалить меня. Я мешаю ему, я препятствие в его жизни. А цель у него — изуродоваться», — подытожила жительница Перми.