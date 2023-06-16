Эксклюзив 16 июня 2023, 12:18 «Это фантастика». Директор по спецпроектам АСИ — о новых российских брендах одежды Директор по спецпроектам АСИ Хомич рассказал о российских брендах и их продвижении Телеканал «360»

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Уход иностранных компаний с российского рынка не должен стать трагедией, поскольку в стране есть много классных отечественных брендов. Об этом на полях ПМЭФ рассказал «360» директор по специальным проектам Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Михаил Хомич.

Он рассказал, что существует конкурс для перспективных российских брендов. На него подано уже свыше пяти тысяч заявок, а победители станут известны через две недели.

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«У нас очень классные продукты. Например, в номинации одежда (на конкурсе брендов — прим.ред.), я был в шоке сам, сколько сейчас в России делают одежды — это фантастика», — сказал Хомич.

Хомич также положительно отозвался о российских мебельных компаниях и о производителях тканей. Он напомнил, что эти же предприятия поставляли продукцию IKEA, но теперь они начнут работать под своим товарным знаком, при этом качество останется на таком же высоком уровне.

Собеседник отметил, что важно заниматься продвижением брендов. Есть для этого разные способы, к примеру, Агентство сотрудничает с маркетплейсами, телеканалами, торговыми сетями и даже «Союзмультфильмом» — все они предлагают раскрутить продукт.

«Перестаем бояться, определяем канал продаж, идем на конкурс брендов — вот рецепт», — добавил он.

Хомич затронул тему внутреннего туризма. По статистике, этот рынок только за прошлый год вырос на 30%. Он рассказал об одной голландской деревне, там решили для привлечения туристов построить мосты, изображенные на европейской валюте.

«А в России есть все, вам ничего не надо придумывать. Есть спортивный туризм, винный. Тут все есть. У нас много сильных региональных брендов — Чечня, Камчатка и многие другие. В Подмосковье и так все хорошо», — заключил он.