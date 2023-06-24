Эксклюзив 24 июня 2023, 20:01 Есть желаемое, а есть действительное. Пригожин поверил в придуманную поддержку Политолог Гуреев: Пригожин, вероятно, поверил в поддержку, которой никогда не было РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, поверил в выдуманный образ поддержки и популярности среди населения, создаваемый с помощью принадлежащих ему СМИ. Но по итогу совершенно не ясно, чего он хотел добиться угрозами, отметил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — его прямая речь

Давайте восстановим хронологию и попробуем понять, как это получилось. Что мы увидим? когда была битва за Артемовск, между Евгением Пригожиным и Минобороны случился заочный конфликт. Пригожин заявлял о нехватке боеприпасов.

Но в общем-то еще тогда мне заявления казались очень странными, потому что если мы посмотрим на заявления украинской стороны, то вспомним жалобы на то, что обстрелы не прекращаются. И заявления Пригожина выглядели странно, потому что снарядов было достаточно.

Артемовск был освобожден. И как мне кажется, Пригожин увидел определенную поддержку со стороны Telegram-каналов, ряда военкоров, увидел, что они встают на его сторону, это дало ему некую самоуверенность.

Он опубликовал видео, [с обвинениями в адрес Минобороны], не доказывающее ровным счетом ничего. Что происходит на этой записи тоже совершенно неясно. Но для Пригожина это стало неким Casus belli. И ситуация для него складывается таким образом, что его предположения о том, что общественность относится к нему одним образом и на его стороне, оказались далеки от реальности. [Если изучить, что сейчас пишут в Telegram], можно понять, что 98% осуждают его действия.

Никакой поддержки и не было. На мой взгляд, это был просто образ, созданный рядом Telegram-каналов, которые Пригожин и его медиа мониторили, курировали и получали некую обратную связь.