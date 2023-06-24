Эксклюзив 24 июня 2023, 12:31 Есть только две стороны — Россия и ее враги «Голос Мордора»: в России есть настоящая «пятая колонна» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Происходящие субботним утром события в России заставили волноваться многих жителей страны. Однако в любой ситуации необходимо помнить, что в условиях проведения специальной операции на Украине существуют всего две стороны — Россия и ее враги. Такое мнение представил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в материале для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

Реклама

Четкий и понятный выбор

Военкор Саша Коц сказал одну золотую вещь: сейчас есть только две стороны — Россия и ее враг. Выбор небольшой, но очень четкий и понятный. Если кто-то хочет из них выбирать, то, пожалуйста, только помните, как такой выбор называется.

Ни для кого не секрет, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию с огромным ворохом внутренних проблем, некоторые из которых сейчас буквально окаменели. Большинство из них тянутся из того ада, в который Россию окунули поле распада СССР. Россию пытались сломить окончательно.

Сломить не военным путем, потому что это было нереально, а подорвать изнутри, лишив идеологии, исторической памяти и настоящей истории, которую активно начали переписывать.

На Украине такое прекрасно сработало, но Запад и не собирался использовать Украину. Он собирался использовать ее, как таран против России.

Проблемы тянутся с девяностых

В России в 90-х тоже все получалось. Тонны лжи, которые заливались молодому поколению в головы в школах и вузах, обожествление потребления, которое должно было стать смыслом жизни каждого. Все это обслуживала целая толпа журналистов, всяческих литераторов и, конечно же, — совершенно новый для России класс олигархов, которые получили прямой доступ к управлению страной. Огромные деньги, которые были буквально награблены в то мутное время, давали этим людям невероятные возможности. А уж этими людьми тоже кто-то управлял. И совсем не те люди, которые хотели добра России.

Выздоровление страны

Против многого у России оказался сильный иммунитет. Не удалось лишить народ памяти и истории. Не получилось развалить страну внутренними кровавыми конфликтами.

Кто-то думал, что вторжение банды Басаева в Дагестан станет первой костяшкой домино, после которой рухнет все. Но на защиту страны встали простые дагестанские мужики с охотничьими ружьями.

И после этого Россия начала выздоравливать. Это процесс очень длительный и мучительный. Как я уже написал, многие из старых проблем буквально окаменели и впились в тело страны. И это касается всех сфер жизни государства — образования, науки, экономики, армии. Все эти проблемы нельзя решить быстро, потому что создавали их очень грамотно, с заделом на будущее. В стране существует настоящая пятая колонна, которая большей частью состоит из «спящих», тех, кто ждет своего часа с дулей в кармане.

Пятая колонна

Россия вынуждена противостоять врагу с этой пятой колонной внутри себя, в условиях жесточайшей информационной войны и внутреннего саботажа. Но другого пути нет. И попытаться сейчас разобраться со всеми проблемами внутри России — крайне опасная затея. Благими намерениями выстлана дорога в ад, не забывайте об этом.

И очень больно, что сейчас пытаются противопоставить друг другу тех, кто еще недавно сидел в одних окопах и прикрывал друг друга в бою. Очень надеюсь, что у всех сейчас хватит ума остановиться, пока ничего страшного не произошло.

Просто надо вспомнить, что стороны есть всего две — Россия и ее враги. И сделать свой выбор. Очень простой и понятный.