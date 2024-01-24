Общество 24 января 2024, 00:00 Энергетики под запретом. Депутаты и врачи призвали не продавать тонизирующие напитки детям Врач Казанцев: злоупотребление энергетиками может привести к смерти Unsplash

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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним на всей территории России. Документ обнародовали в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. «360» выяснил, чем опасны энергетики для детей и запретят ли в итоге их продажу.

Суть законопроекта

Согласно тексту документа, термин «безалкогольный тонизирующий напиток» означает продукт, содержащий тонизирующие вещества в количестве, достаточном для обеспечения бодрящего эффекта на организм. Исключением стали чай, кофе и напитки на их основе.

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Депутаты в пояснительной записке к документу подчеркнули, что в России не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере продажи энергетиков. При этом в 65 регионах страны уже действуют законодательные акты, накладывающие запрет на реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. <…> Регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — подчеркнули авторы инициативы.

РИА «Новости»

Законопроект предусматривает, что в случае возникновения сомнений в возрасте покупателя продавец имеет право потребовать у него документы, удостоверяющие личность. Также не допускается розничная торговля такими напитками в таре объемом более 500 миллилитров.

Авторами инициативы вступила группа депутатов от всех фракций: Дмитрий Певцов, Борис Чернышов, Яна Лантратова, Леонид Калашников, Николай Коломейцев, Николай Харитонов, Бадма Башанкаев, Анна Кузнецова и Максим Топилин.

В адрес Государственной думы поступают многочисленные обращения общественников с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

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Когда запрет вступит в силу

Документ предусматривает, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Однако, в случае принятия, он может начать действовать уже летом, рассказала в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина.

«Закон вступит в силу сразу после подписания его президентом, но мы еще не рассматривали его даже в первом чтении. Но если все будет в порядке, в весеннюю сессию его должны принять», — добавила парламентарий.

По ее словам, такие законопроекты проходят по «зеленой улице». Останина выразила надежу, что и на этот раз препятствий не будет.

Как долго продвигается законопроект

Подобные законопроекты вносили в Госдуму в 2012, 2014 и 2016 годах, но ни один из них не приняли. Последнюю попытку запретить продажу энергетиков детям предприняли в начале 2023 года.

«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним», — сообщал член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Зампред правительства Татьяна Голикова в декабре 2022 дала Минздраву и Минпромторгу поручение проработать запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Она также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по привлечению российской молодежи к здоровому образу жизни.

Чем опасны энергетики

У детей и подростков организм еще не окреп, а с бурным ростом у несовершеннолетних может наблюдаться повышение или падение давления, головные боли и головокружения, рассказал «360» нарколог, психиатр, главный врач клиники «Зависимость24» Алексей Казанцев. Он объяснил, что тонизирующие напитки содержат адреналин и таурин.

То есть те вещества, которые увеличивают чистоту сердечных сокращений, соответственно, могут вызвать головную боль, могут вызвать повышение давления, особенно если молодые люди дают физическую нагрузку. Они в любом случае дают, потому что очень многие гиперактивные, и так далее. Алексей Казанцев врач

Он привел в пример западные страны, где продажа энергетиков распространена в большей степени в сравнении с Россией. Там наблюдается большое количество смертей, к которым привело именно постоянное употребление тонизирующих напитков.

«Там различные подсластители, которые могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока», — добавил Казанцев.

Злоупотребление энергетиками также может привести к развитию сахарного диабета у людей с предрасположенностью к этому заболеванию. Однако самое страшное — это воздействие на сердечно-сосудистую систему и неокрепший организм. При частом употреблении таких напитков человек рискует попасть в реанимацию, затем его ждет летальный исход, заключил нарколог.