Эксклюзив 05 января 2023, 14:00 «Год принес много замечательных встреч». Эксперт в фермерском хозяйстве Литвинова — об успехах 2022-го Эксперт Литвинова: семья — фундамент, на котором строится вся работа РИА «Новости»

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Во многом 2022-й стал годом испытаний. Некоторым удалось с достоинством преодолеть трудности и добиться успеха. Эксперт в фермерском хозяйстве, владелица магазина «Борька и Зорька» Лидия Литвинова рассказала «360», что ушедший год подарил ей полезные знакомства, которые подарили возможности для роста предприятия. А поддерживала Литвинову ее семья.

Козочка-талисман

Я самый юный представитель владельцев фермы. Идея создания фермерского хозяйства появилась у моего папы очень давно, но воплотить мечту в жизнь удалось только сейчас. Наше фермерское хозяйство потихоньку набирало обороты — и вот нас узнают, про нас знают.

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Первым питомцем на нашей ферме стала крохотная камерунская козочка. Пришла сама, покусанная собаками, мы ее выходили, а через два месяца, в канун Нового года, она подарила нам маленьких козленка и козочку. Лада, так мы ее назвали, стала нашим талисманом.

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Мотивация идти дальше

Нас очень вдохновляют отзывы благодарных покупателей. Их приходит все больше и больше. Особенно радует то, что, судя по фотографиям, за одним столом собираются несколько поколений. И для каждого находится любимое блюдо: домашнее сало или теплое молочко с малиновым вареньем, голубцы или куриные котлетки. В такие моменты ты понимаешь, что все делаешь правильно. Это очень мотивирует идти дальше.

Трудностей у фермеров тоже хватает. В этом году компании — производители кормов для птицы ушли с нашего рынка, нужно было срочно искать достойную замену. Но мы ее нашли и теперь не переживаем за наших питомцев.

Важность семьи

Этот год принес нам много замечательных встреч с трудолюбивыми, прекрасными молодыми предпринимателями. Мы предложили свою ферму в качестве опытной площадки для людей, которые захотели попробовать себя в качестве фермеров. Так у нас появился пчеловод, семья, вырастившая прекрасный урожай капусты и картофеля.

Уверена, что на следующий год таких встреч будет больше. Рассчитываем, что в будущем году наша продукция появится во многих фермерских лавках Москвы и Московской области и дети будут знать вкус натуральных и качественных продуктов.

В нашем деле ключевую роль играет семья. Семья — это фундамент, на котором строится вся работа фермы. Мы все делаем вместе, каждый отвечает за свой участок. А еще нас поддерживают наши друзья, которые стали единомышленниками. Их советы и помощь бесценны.