Эксклюзив 24 ноября 2022, 04:46 Эксперимент по онлайн-продаже сделает российское вино более доступным для покупателей Профессор Качалоов: эксперимент по онлайн-продаже сделает российское вино более доступным Unsplash

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Эксперимент по онлайн-продаже российского вина могут запустить в Москве и Подмосковье осенью 2023 года. Доставка алкоголя снизит расходы производителей и продавцов, а также сделает его доступнее для покупателей. Ценителям благородного напитка больше не придется ездить по всему городу в поисках определенной бутылки. Купить дешевое вино через интернет вряд ли получится, но позиции из более дорого сегмента найти точно удастся. Об этом «360» заявил профессор Института Бизнеса и Делового Администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

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Далее — его прямая речь.

Плюсы онлайн-продаж

Конечно же, любые эксперименты с онлайном нужны. Как говорил американский предприниматель Билл Гейтс еще примерно 40 лет назад: «В XXI веке или вы в онлайне, или вас нет в этом мире». Звучит немного цинично, но практика показала, что это правда.

Сейчас действительно большая часть коммуникаций, нашего общения, в том числе выбора и заказа товаров, уходят в онлайн. Это разгружает дороги, разгружает магазины, снижает расходы производителей и продавцов, а также делает товары доступнее. Поэтому любой эксперимент с продажами в онлайне — это всегда плюс.

Где мы в магазине сможем почитать о вине? А непосредственно в онлайне есть все необходимые ссылки на сайты, на производителей, вплоть до видео, как прошивался виноград. Это же очень полезно.

Вопросы логистики и соблюдения законов

Эксперимент обязательно будет работать. Вопрос, конечно, в объемах, так как даже в обозримом будущем это не заменит всего рынка продаж — и даже не заменит половину.

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Практика показывает, что для продовольственных товаров это где-то 10-20% продаж от всего объема вина. Цифра зависит от населенного пункта, так как в больших городах до 20% продаж идет в онлайн, но, скорее всего, будет где-то в районе 10%. В этом масштабе эксперимент будет блестяще работать, а в дальнейшем его будут расширять.

На самом же деле тут много вопросов, ведь это подакцизный товар, а с точки зрения доставки он еще и очень хрупкий. В связи с этим возникает большой вопрос с логистикой, будут ли это постаматы или же курьеры.

В конце концов есть же ограничения, что нельзя продавать алкоголь лицам младше определенного возраста. Соответственно, если речь идет о курьере, то там можно представить проверку паспорта, и то, как говорится, кто это будет контролировать? А в случае с постаматом как быть? Как сделать так, чтобы из постамата не забрал алкоголь ребенок?

Логистических и юридических вопросов очень много. Давайте смотреть, что придумают наши дорогие продавцы.

Любители вина оценят

Скорее всего, этим будут пользоваться прежде всего ценители и покупатели вин в дорогом сегменте, потому что доставлять дешевое вино за 200 рублей невыгодно. А вот вино за 500, 600 или 1000 рублей продавать в Сети точно будут.

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Здесь есть и другой момент, ведь хорошее вино есть далеко не во всех магазинах. Я несколько раз сталкивался с тем, что на день рождения нужно купить хорошее вино, а продается оно в магазине на другом конце Москвы. Все говорят: «Приезжайте к нам в магазин», а куда я поеду два часа в одну сторону и два часа в другую. Получается, это, прежде всего, хорошее подспорье не для массового сегмента, а для дорогого и сверхдорогого сегмента.

Технологии доставки

Долгое время реализовывать спиртное через интернет было строго запрещено. Здесь можно провести параллель с лекарствами, которые раньше тоже не разрешали продавать онлайн. Проблемы-то аналогичного характера, потому что, во-первых, нельзя продавать всем, во-вторых, есть рецептурные и возрастные ограничения.

Есть некая аналогия с вином, ведь в обоих случаях необходим контроль за процессом продаж. Нужно было выстроить целую систему. Требовалось отработать логистику и технологии контроля, чтобы алкоголь не попал в руки к несовершеннолетним. Буквально год назад таких технологий не было, а теперь они стали появляться.