Эксклюзив 23 мая 2023, 18:34 Экоактивизм как фашизм? Ничтожный человек перед величием мира Писатель Беседин: современный экоактивизм не борется за сохранение планеты Около 10 экоактивистов движения «Последнее поколение» 21 мая вылили в фонтан Треви в центре Рима черную краску / Соцсети

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Экоактивисты движения «Последнее поколение» провели очередную акцию, на этот раз в Риме. Они вылили в 260-летний фонтан Треви в центре города черную краску на основе древесного угля, из-за чего вода окрасилась. По информации СМИ, для очистки мрамора фонтан закроют, стоимость восстановительных работ предварительно оценили в 300 тысяч евро. О том, как представители современного экоактивизма забыли о своих истинных целях и переписывают историю в угоду нового дивного мира, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

За актуальными, порой тревожными, новостями многие не заметили — и это вполне логично — сообщений из Рима. А там вновь «отличились» так называемые экоактивисты.

На этот раз они вылили черную краску в фонтан Треви в центре итальянской столицы. Любопытно их объяснение своего поступка, вынесу его отдельной строкой: таким образом экоактивисты выступают за отказ от использования ископаемого топлива, ведущего к повышению температуры на земной поверхности…

Можно ли на самом деле спасти планету выливанием черной краски в фонтан? Ответ очевиден.

Так же, как нельзя сделать это обливанием супом картин Винсента Ван Гога и Яна Вермеера. Спасение может происходить лишь через созидание, а здесь мы наблюдаем только разрушение и вредительство.

Тогда для чего все это? Почему экоактивисты прописались в скандальных новостях, а со временем, уверен, к скандальности добавится и трагизма? Тут есть два пласта, два объяснения — фактический и моральный/психологический.

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Начнем с первого. Но перед этим важно сказать, что экоактивизм экоактивизму — рознь. Есть реальные защитники и, если угодно, охранители природы, выполняющие огромный спектр работ, приносящие реальную пользу, а есть политические шарлатаны.

Если уж совсем просто, то для меня больший экоактивист мой знакомый Сергей, собирающий в Севастополе и его окрестностях пластик для дальнейшей переработки, нежели зеленоголовая фурия, покушающаяся на полотна Сезанна или Поленова.

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Фокус же в том, что матрица, форматирующая человечество для создания стерильного дивного нового мира (антиутопия как она есть), пестует соответствующие атрибуты, одновременно служащие и инструментами влияния и контроля: цифровой диктат, концептуальное искусство, культ искусственного интеллекта, глобальное усреднение и прочее.

В такой реальности потребителю нужно дать заботу об униженных и оскорбленных, подарив некий симулякр борьбы за благое дело — и вот для этого главным образом используют ЛГБТ и экоактивизм.

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Но есть и другой, более глубинный и менее очевидный, аспект. Он описан, казалось бы, разными авторами — советским фантастом-космистом Иваном Ефремовым и североирландским писателем-христианином Клайвом Льюисом.

Ефремов в своем романе утверждает, что, покушаясь на произведения искусства, мелкий, пошлый, самодовольный человек капитулирует перед истинным величием.

Он, этот человек толпы, ставит себя в центр Вселенной, в центр мироздания — оттого его буквально на клеточном уровне раздражает то, что больше, прекраснее, неизъяснимее его. Это своеобразная форма зависти, густо замешанная на тщеславии.

Льюис же в своей притчевой работе «Письма Баламута» объясняет, что такому поведению человечество научают. Книга североирландца, напомню, есть сборник наставлений, написанных опытным бесом Баламутом своему племяннику — бесу Гнусику.

Там он вещает: «Повсеместно и неуклонно растет недоверие, а там и ненависть к какому бы то ни было превосходству. Люди вынести не могут, что кто-то честнее, культурнее, умнее или образованнее их».

Далее Баламут приводит великолепный пример: «Надеюсь, вы помните, что один греческий диктатор послал гонца к другому за советом — как править людьми? Второй диктатор повел гонца в поле и сбил тростью все колосья, которые были выше прочих. Мораль ясна: не разрешай никому выделяться».

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Следующий этап — когда низкие колосья насильно склоняют высокие. В идеале же высокие колосья должны отрубать головы сами себе.

Собственно, с экоактивизмом — подчеркну, с псевдоэкоактивизмом — именно такая история. Он не борется за сохранение планеты, за спасение природы, но по большей части работает на матрицу однотипных колосьев, где любое величие должно быть уничтожено, а история переписана в угоду нового дивного мира.

И в том нет никакой конспирологии, а если и есть, была когда-то, то в определенной степени она победила.

Самое время создать что-то вроде фронта борцов за подлинное, традиционное искусство, ну и за здравый смысл в принципе.