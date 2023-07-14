Общество 14 июля 2023, 18:48 Картинки на миллион. Единый медиабанк поможет бороться с вымогателями, «защищающими» авторские права Депутат Госдумы Вассерман предложил восстановить советскую систему авторского права Pixabay

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В России может появиться единый реестр мультимедийных публикаций. Так авторы смогут не бояться кражи контента, а все желающие, в том числе СМИ, — купить приглянувшуюся фотографию или видеоролик. Однако стоит ли изобретать велосипед, ведь в советской системе уже было удачное решение этого вопроса?

Единый реестр контента

В Сети появилась хитрая схема отъема денег у СМИ и организаций. Если они опубликовали чужие фотографии, пусть даже те, что автор разрешил использовать в любых целях, предприимчивые люди подают в суд и требуют компенсацию якобы за нарушение авторских прав.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила создать единый реестр мультимедийных публикаций, которые требуется защитить авторскими правами и «обложить денежной компенсацией». В нем, по мнению дипломата, должен быть продвинутый визуальный поиск по медиаконтенту и метаданным.

«В любом случае что-то надо делать. Суд не может и не должен в таком объеме компенсировать законодательные лакуны. Нужна корректировка норм и современные технологические решения. У бизнеса, как следует из публикации, такие решения имеются. Но это, опять же, точно не вопрос превращения неурегулированности правоотношений в сутяжничество и порой нечистоплотные „бизнес-схемы“ на уровне махинаций», — подчеркнула Захарова.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил, что проблема авторского права на фотографии в интернете действительно возникла из-за отсутствия четкого регулирования.

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Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Юрист по авторским правам Алексей Сорочихин Обойтись без закручивания гаек В целом создание единого реестра мультимедийного контента — инициатива логичная. Передача права на фотоматериалы урегулирована законом, в принципе, в достаточной мере. Но проверить легитимность договоров и лицензии на распространение фотографий в частых вариантах, конечно, сложно. Тем не менее какой-то определенный реестр будет утяжелять саму процедуру работы с топовыми фотографиями. Обычно в фотобанках эти вопросы урегулированы на этапе передачи прав. Но в целом идея хорошая. Главное, чтобы она не закручивала излишне гайки для простых фотографов. Кстати, чаще нарушения бывают на этапе именно самого изготовления: неправильный подход фотографа к авторскому праву и праву лица изображенного и так далее. Виной правовая безграмотность фотостудий и фотографов, которых сейчас много.

2 Правозащитник Александр Ионов Авторское право развивает бизнес Лицензирование и защита интеллектуальной собственности — важный аспект, в том числе развития рынка музыки, технологий, дизайна и так далее. То есть тех площадок, где имеется авторское право. Для любой страны авторское право — это развитие бизнеса. Так что инициатива с реестром абсолютно здравая, вопрос в ее реализации. Безусловно, у нас есть талантливые программисты, и, я надеюсь, у них получится сделать такую базу, отвечающую нормам российского права. В ней не должно быть никаких перекосов, использование этой базы не должно усложнять жизнь держателям авторских прав. Уверен, со временем, когда все «обточится», реестр будет комфортно использовать, как в случае сервиса «Госуслуг» и «Открытого правительства».

3 Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман Уроки СССР С моей точки зрения, сама концепция ограничений права копирования, появившиеся где-то в середине XIX века, принципиально порочна. Она нацелена против основного отличия человека от остальных животных: способности обучаться не только по своему опыту и личным наблюдениям за другими, ну и по рассказу о деятельности других. Мне представляется значительно разумнее вариант, бывший в советское время. Тогда воспроизводить результаты чужой творческой деятельности, причем любой, имел право каждый. Но при этом он был обязан выплачивать автору определенное вознаграждение. Его размер определяли не сами авторы, а государство — с тем, чтобы авторы не могли заламывать несусветную цену. Сумма была достаточно мала, чтобы ее был в состоянии выплатить любой, кто пользуется этими самими плодами творческой деятельности. В итоге баланс получался удачный: львиная доля действительно популярных творческих деятелей преуспевала так, как рядовым советским гражданам, пожалуй, и не снилось. Это было, кстати, и значительно безопаснее, чем нынешняя система, когда любой может перекупить у автора право на ограничение распространения плодов его деятельности и в дальнейшем извлекать львиную долю выгоды из чужого творчества. К сожалению, сейчас советский принцип почти забыт. Хотя я считаю, что имеет смысл к нему вернуться, поскольку система, пришедшая на смену, на мой взгляд, защищает права самих творцов существенно хуже. Бесплатные публикации полезней О публикациях в Сети еще на заре интернета сложилось правило: любой желающий может перепубликовать любой материал при условии, что даст ссылку на место первой публикации. А также обеспечит возможность автору возразить против этой публикации и, при наличии таких возложений, удалит ее. Unsplash Вряд ли будет очень сложно теи, кто хочет защитить свои права, искать такие републикации с учетом современных систем поиск в интернете. Что касается меня, то значительную часть своих работ я публикую на платных ресурсах. Не только в интернете — на телевидении, радио. Но я всегда договариваясь с владельцами этих ресурсов, что любой желающий может этот материал скопировать при условии ссылки на первоисточник. Мне гораздо важнее, чтобы мои идеи публиковали и о них знали как можно больше людей. В конечном счете это мне приносит больше пользы, в том числе материальной, чем если бы я эти публикации пытался блокировать. Думаю, что для большей части действительно творческих людей распространение их творчества гораздо важнее выгоды от оплаты за каждое отдельное произведение.