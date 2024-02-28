Эксклюзив 28 февраля 2024, 18:24 Дышать стало легче. Симоньян — об изменениях в обществе с началом СВО Симоньян: после начала СВО россияне стали самими собой РИА «Новости»

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С началом СВО российское общество изменилось. Людям дали возможность проявить свои лучшие качества и быть самими собой. Среди тех, кто по тем или иным причинам покинул Россию, есть люди, которые могут вернуться домой в любой момент. Об этом ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Нам надо было дать возможность убрать эту наносную, искусственную, навязанную нам тусовочку со своими искусственными, неродными для нас и навязанными нам псевдоценностями», — заметила она.

И вот этой нашей народной массе такой — бурлящей, но бурлящей тихо, — которая не собиралась перекрикивать крикливую тусовочку, — ей просто дали возможность сказать свое слово, понимаете? Маргарита Симоньян главред RT

Россияне, заметила Симоньян, не изменились. Вся проблема заключалась в том, что их голосов не было слышно. В качестве примера она вспомнила свою поездку в Донбасс за год до начала СВО. Во время выступления в Донецке журналист произнесла знаменитую фразу: «Россия-матушка, забери Донбасс домой». Однако вскоре после этого главред RT столкнулась с упреками и непониманием в обществе.

«Меня здесь загнобили все — и слева, и справа. Ну просто попинали-попинали — я тем не менее от своих слов не отказалась и не отказываюсь. Я к тому, что это не было мейнстримом — еще за год до СВО, понимаете? В элитке так называемой и даже в государственной власти публичной, по крайней мере, ее проявлении», — отметила она.

Те, кто критиковал Симоньян за сказанную ею фразу в Донецке, объясняли свое мнение Минскими соглашениями и страхом перед дополнительными санкциями.

«Все это слетело, улетело, а многие улетели в прямом смысле слова, и дышать стало как-то полегче», — заметила она.

Уехавшие уехавшим — рознь

С началом СВО из России уехали люди, которые испугались мобилизации. Среди них, заметила Симоньян, было большое число сотрудников IT-индустрии.

«Какие-то там айтишники, какие-то эти, знаете, ботаники, которые всю жизнь просидели у компьютера и уехали, испугавшись мобилизации», — отметила она.

Такая категория россиян, по ее мнению, может без проблем вернуться в Россию в любой момент, так как здесь — их дом.

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«Это в основном молодые парни, которые просто перепугались. Они далеки от политики, ничего себе антисоветского не позволяли. Ну, решил переждать, потому что понимает, что в окопе ему оторвет ногу, он истечет кровью в первый же день, потому что ничего не соображает. Куда бежать — не знает, как прятаться — тоже», — пояснила собеседница «360».

Такие люди, выразила уверенность Симоньян, могут приносить пользу обществу по-другому. Журналист выделила их в отдельную категорию «уехавших» россиян. Ко второй главред RT отнесла «коллективных Пугалкиных».

«Это люди, которые здесь всю жизнь зарабатывали деньги, имя, дворцы, деревни Грязи и все остальное. Уехали и поливают нас оттуда помоями. Считаю, что они не могут вернуться никак и никак не могут заслужить это право. И это абсолютно. То, что они сделали, необратимо. Начнем с того — кто же им теперь поверит? Прибегут сейчас раскаиваться после всех слов, которые сказали, после того, как донатили ВСУ, как поддерживали убийства [соотечественников]. Кто им поверит? Нет, все. Чемодан, вокзал, Тель-Авив, Таллин», — заявила она.