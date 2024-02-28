Общество 28 февраля 2024, 15:38 Двухуровневое благоустройство в ЖК. Что это и почему стало трендом? Пресс-служба ГК ФСК

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Многоуровневое благоустройство стало трендом последнего времени в жилом строительстве. Именно этой актуальной тенденции следовала группа компаний ФСК при строительстве нового микрорайона в Подмосковье.

Жилой комплекс «Римский», расположенный в Ленинском городском округе, — это уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европейского пригорода. Его отличительной особенностью стала архитектура: сочетание разноцветных треугольных крыш, разноуровневой застройки до 16 этажей и башен.

Пресс-служба ГК ФСК

Чтобы воплотить в реальность сложную архитектурную задумку, девелопер использует монолитную технологию домостроения. Жители могут не только наслаждаться красивым визуальным обликом. В ряде секций домов можно встретить спиральные лестницы, которые по своему принципу напоминают лестницы «Шамбора» эпохи Возрождения.

Буквально на днях ГК ФСК сдала в эксплуатацию седьмой, предпоследний, корпус ЖК. После завершения строительства всех домов и объектов социальной инфраструктуры «Римский» станет настоящим воплощением понятия «город в городе».

Пресс-служба ГК ФСК

Приватность и город в городе

Изысканная атмосфера ЖК сочетается с продуманным городским пространством. В «Римском» использовали двухуровневое благоустройство, которое зачастую встречается в жилых комплексах более высоких ценовых сегментов.

Особенности тренда — разграничение пешеходных и автомобильных потоков, а также функциональное использование городского пространства. Двухуровневое благоустройство, напоминающее слоеный пирог, позволило создать в «Римском» продуманную и безопасную концепцию общественной территории.

Пресс-служба ГК ФСК

Верхний уровень — это закрытая часть квартала и приватное пространство, предназначенное только для жителей. Здесь во дворах без машин расположились зоны для отдыха, прогулочные аллеи, игровые и спортивные площадки, детские сады и школа.

Пешеходный уровень обеспечивает особый комфорт во время прогулок. Корпуса соединяются мостом, благодаря чему можно безопасно перемещаться по закрытой верхней части ЖК.

Пресс-служба ГК ФСК

На нижнем уровне комплекса находятся внутриквартальные проезды, паркинг и многообразная коммерческая инфраструктура. Здесь предусмотрели все, чтобы жильцы могли не выходить за пределы этого города в городе: кафе, пекарни, магазины, фитнес-центры и другие заведения, создающие богатую внутреннюю инфраструктуру.

Транспортная доступность и инфраструктура

ЖК «Римский» находится в двух километрах от Московской кольцевой автодороги по Каширскому или Бесединскому шоссе. Поездка до МКАД на автомобиле занимает от пяти до девяти минут.

До метро «Домодедовская» или «Марьино» можно добраться всего за 15 минут, а до аэропорта Домодедово — за полчаса. При этом дома отделены лесом от шума большого города, а в 13 минутах от квартала находятся Музей-заповедник «Царицыно», Бирюлевский дендропарк и Видновский лесопарк. Всего за пять минут неспешным шагом можно дойти до Юго-Восточного лесопарка и прогуляться среди деревьев или побегать на лыжах зимой.

Пресс-служба ГК ФСК

Развитая инфраструктура ждет жителей не только внутри комплекса, но и за его пределами. Рядом с «Римским» расположились два района, поселок Развилка и Орехово-Борисово Южное, где есть все необходимое.

В пределах 20 минут от ЖК находятся учреждения для детей всех возрастов: семь школ, колледж, ясли, 11 детсадов, детская школа искусств. Также неподалеку есть детские и взрослые поликлиники, амбулатория, аптеки, спорткомплекс с бассейном «Дельфин», фитнес-центры, ТРЦ Vegas, гипермаркеты «Твой Дом», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лента», Hoff, магазины «Перекресток», «Дикси» и «Пятерочка».

Пресс-служба ГК ФСК

Планировки, отделка и система «Умный дом»

Отличительной особенностью ЖК «Римский» стало разнообразие классических и авторских планировок. Будущим жильцам доступно более 100 вариантов, включая квартиры с террасой, с увеличенным количеством окон и высотой потолков, с окном в ванной комнате, а также двухуровневые планировки. В комплексе есть студии, однушки, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, в том числе евроформата.

В «Римском» можно купить жилье без отделки, с отделкой White Box или с чистовой отделкой. White Box подойдет тем, кто хочет избежать дорогостоящих и грязных черновых работ, но сделать пространство уникальным с помощью дизайна.

Пресс-служба ГК ФСК

Покупка квартиры с ремонтом позволит сэкономить деньги и приблизить переезд. Если недвижимость приобретается в ипотеку, готовую отделку включат в стоимость объекта, и покупателю не придется брать еще один кредит. Для будущих жильцов продумали восемь вариантов дизайнерских решений в современном или классическом стилях.

Квартиры в ЖК «Римский» оснащают системой «Умный дом» Rubetek. Она позволяет автоматизировать бытовые процессы и сделать жизнь комфортнее и безопаснее. С помощью мобильного приложения можно управлять приборами и освещением. Кроме того, технология защищает от протечек.

Пресс-служба ГК ФСК

Авторы проекта позаботились, чтобы красота и комфорт окружали жильцов и во входных группах. В их дизайне угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным материалам. В подъездах предусмотрены удобные колясочные, помывочные для питомцев, комфортные зоны ожидания и почтовые зоны.

Пресс-служба ГК ФСК

Надежный застройщик

ГК ФСК работает на рынке с 2005 года. За 19 лет группа компаний построила более 50 жилых комплексов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае.

Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, ФСК входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему строительства. Высокую степень надежности подтверждает кредитный рейтинг А-(RU), вновь присвоенный компании в 2023 году российским Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

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