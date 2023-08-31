Эксклюзив 31 августа 2023, 21:14 «Дождались наших — русских!» Необычные условия для досрочного голосования создали в Мариуполе Участок для досрочного голосования развернули на детской площадке в Мариуполе

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Участок для досрочного голосования развернули прямо на детской площадке в тихом дворе на окраине Мариуполя. Корреспондент «360» Елена Кононова не только узнала об особенностях избирательного процесса, но и услышала людей, которые многое перенесли, а теперь хотят для своего города новой жизни — лучше прежней.

Зампредседателя участковой избирательной комиссии Виктория Бучинская сообщила, что сейчас в Мариуполе проводят региональные и муниципальные выборы. Это означает, что местные жители голосуют и за городскую власть.

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«Мы сейчас голосуем за партии, и депутаты будут выбирать мэра города, то же самое на региональном уровне», — объяснила Бучинская.

Досрочное голосование организовали для тех, кто не сможет сделать свой выбор в основные дни — 8, 9 и 10 сентября. До 7 сентября включительно члены комиссии с документами, бюллетенями, ширмой и прочими атрибутами будут передвигаться от дома к дому по путевому листу.

«Дождались наших — русских! Мы — русские все!» — поделилась эмоциями одна из избирательниц.

Коммуникация через объявления у подъезда

Жители узнают о прибытии участковой избирательной комиссии по объявлениям у подъезда. Здесь это главный способ коммуникации, поскольку мобильный интернет работает с перебоями, а домашний — пока редкость.

«В Мариуполе условия очень необычные! Что-то кому-то сбросить, передать — у нас нет такой возможности», — отметила Виктория Бучинская.

Зато у местных всегда есть возможность пообщаться лично. Члены участковой избирательной комиссии будут сами подниматься в квартиры к маломобильным людям.

«Они будут голосовать на дому. Но это будет проходить 10-го числа, а сейчас мы просто принимаем заявки», — сообщила зампредседателя УИК.

«Был не согласен с политикой Украины с армии»

Сотрудница комитета самоорганизации населения Лидия Андреевна собрала информацию об инвалидах, живущих в одном из домов. Лифт не работает, поэтому пенсионерам и людям с ограниченными возможностями трудно спуститься.

«Вот этот человек, к которому мы идем — он не может ходить. Лидия нашла волонтеров, а волонтеры привезли ему кресло, в котором он сейчас ездит», — рассказала Бучинская.

В квартире гостей встретил Александр Иванович. Житель Мариуполя продемонстрировал бодрый настрой и согласился, чтобы его внесли в списки для голосования.

«Я был не согласен с политикой Украины еще с армии, когда там была стычка с западенцами», — вспомнил мужчина.

За один день перед глазами членов избирательной комиссии проходят десятки человеческих судеб. Сотрудники УИК участвуют в откровенных разговорах и иногда видят слезы — у тех, кто слушает, и у тех, кто рассказывает. Кажется, нет людей, которые не были бы готовы участвовать в процессах, позволяющих городскому и региональному механизмам работать в полную силу.