Семейная ипотека: кому выдают, как получить, какие документы нужны | 360°

Общество 06 ноября 2022, 14:31 Доступное жилье. Как семьям с детьми получить льготную ипотеку Правительство России продлило действие семейной ипотеки РИА "Новости"

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Правительство России продлило программу «Семейная ипотека». Семьи с детьми могут получить льготный кредит на покупку жилья или земли под него. «360» разобрался, кто и как может воспользоваться этим предложением.

Суть программы

Правительство запустило программу семейной ипотеки в начале 2018 года. Семьи с детьми могут взять кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земли по сравнительно низкой ставке — до 6% годовых. Количество семей — участников программы на конец сентября достигло 400 тысяч, общая сумма кредитов превысила 1,4 триллиона рублей.

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В октябре 2022 года семейную ипотеку расширили в соответствии с постановлением председателя правительства Михаила Мишустина. Раньше она распространялась на семьи, где ребенок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, теперь же дату сдвинули на 31 декабря 2023 года. Срок заключения договора также продлили на год. Ожидается, что в следующем году мерой поддержки смогут воспользоваться еще свыше 150 тысяч семей.

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Пока семейную ипотеку активнее всего берут в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Тюменской области, Татарстане.

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Каким семьям положена льготная ипотека

Действие программы распространяется на семьи, где ребенок (неважно, первый или нет) появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Это также касается усыновленных и удочеренных детей, родившихся в этот период.

Такие семьи могут получить жилье по ставке до 6% на срок до 30 лет (многие банки предлагают ставку от 5,3%). В Дальневосточном округе действует ставка 5%, но при условии, что ребенок родился после 1 января 2019 года.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости квартиры. Можно привлекать средства материнского капитала. Кредитный договор требуется заключить до 1 июля 2024 года.

На льготную ипотеку могут рассчитывать и семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Им разрешат оформить кредит до 31 декабря 2027 года.

Важно, чтобы у заемщиков было российское гражданство.

Кстати, многодетная семья, взявшая льготную ипотеку, может получить от государства 450 тысяч рублей на погашение кредита. Заявку на субсидию можно подать как в офисе банка, выдавшего ипотеку, так и онлайн через «Госуслуги». Услуга так и называется: «Выплата до 450 000 рублей на погашение ипотеки для многодетных родителей».

Каковы суммы

Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 миллионов рублей, в других регионах — шесть миллионов. Но кредит можно взять и на бóльшую сумму.

С 1 мая 2022 года максимальный кредит для ипотеки по льготной ставке увеличили до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно. Сумма, субсидированная государством, останется прежней — 132 и шесть миллионов, — но семьи смогут получить еще часть суммы по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Какое жилье и каким образом можно купить

Выбор велик. Можно приобрести квартиру в готовом или строящемся доме либо жилой дом с земельным участком у застройщика — или купить квартиру/дом у физлиц/юрлица/ИП по договору долевого участия (первоначальный договор нужно заключить с юридическим лицом).

РИА "Новости"

Можно построить дом по договору подряда с ИП или юрлицом либо купить участок под дом, опять же по договору подряда. Наконец, можно купить жилье на вторичном рынке у физлица на территории Дальневосточного федерального округа.

Какие документы нужны

В программе участвуют более 50 российских банков. Список необходимых документов каждая кредитная организация устанавливает сама. Чаще всего в перечень входят паспорт, второй удостоверяющий личность документ (например, СНИЛС) и военный билет (для мужчин младше 27 лет).

Кстати, гендиректор компании — оператора программы «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил президенту России Владимиру Путину сделать ее бессрочной. Возможно, в перспективе предложением смогут воспользоваться еще больше желающих.