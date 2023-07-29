Эксклюзив 29 июля 2023, 12:28 Дорога в ад. Идея «безусловного дохода» приведет к деградации общества Блогер «Голос Мордора»: идея безусловного дохода для всех приведет к деградации общества Pxhere

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Выражение «безусловный доход» звучит очень красиво. Идея регулярно получать деньги от государства кажется очень привлекательной, но на деле не все так просто. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал над тем, что будет с обществом, если люди перестанут работать.

Далее — прямая речь.

Извините, но когда я слышу предложения о введении «безусловного дохода» для всех граждан, мне становится очень смешно. Невероятно глупая и крайне опасная идея, способная в итоге привести общество к полной деградации и государство к разрушению — во всех смыслах.

Если только оно не станет жесточайшей диктатурой, а «безусловных доход» не станет некой гарантированной пайкой из гамбургера и баночки какой-нибудь «Кока-колы» в день.

Человек — существо ленивое

Адепты идеи «безусловного дохода» утверждают, что при введении данной меры всем будет счастье. Массы из народа, не работая, но и не заботясь о том, на что им жить, уйдут в творчество, будут создавать прекрасные картины, писать музыку, заниматься всякими благими делами для общества. Красивая картина, не правда ли?

Но что будет в итоге? Посмотрите на те же США, где идея «безусловного дохода» в какой-то мере реализована. Последствия вы можете видеть на улицах больших американских городов, многие из которых просто захвачены наркоманами и алкоголиками.

Конечно, я нарисовал наихудший вариант, но надо учитывать, что человек — существо несовершенное, имеющее множество недостатков. Один из них — лень, которая способна прогрессировать и трансформироваться в нечто чудовищное.

Те, кому всегда мало

Понятно, что может кто-то и займется творчеством и созиданием, но я уверен, что таковых будет очень немного.

Кроме того надо учитывать, что «безусловный доход» в любом случае будет той же пайкой. Достаточно скудной. Многих это устраивать не будет.

В лучшем случае такие люди будут искать какую-то нелегальную подработку, в худшем — будет взрывной рост преступности.

И наконец главное — а как государство потянет эти колоссальные выплаты? За счет чего? Даже если «раскулачить» всех миллиардеров и миллионеров, этого хватит лишь на небольшой период времени. А что потом? А потом «1984» Джорджа Оруэлла. Кстати, Запад очень уверенно движется именно к этому. Не хотелось бы, чтобы к этому походу в ад присоединялась и Россия.

Человек должен работать

В СССР, социалистическом государстве, никакого «безусловного дохода» не было и в помине. Зато была статья о тунеядстве. Потому что власть понимала одну простую истину — человек должен работать и зарабатывать себе на жизнь. Более того — в СССР существовало самое настоящее неравенство, когда профессор или классный инженер получали зарплаты гораздо выше обычных рабочих.

Это не просто норма. Это — закон жизни. И это тоже нормально, потому что неравенство — стимул к развитию.

Но где-то этот ваш «безусловный доход» нужен. Общество должно поддерживать тех, кто не в состоянии работать из-за состояния здоровья, или тех, кто воспитывает много детей. Категорий таких людей немало, и поддерживать их необходимо. А здоровые люди с руками, ногами и головами должны работать.