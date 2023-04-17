Общество 17 апреля 2023, 23:01 Донос за деньги в матрасе. Предложение Вассермана сочли попыткой привлечь внимание Депутат Аксаков назвал глупой и вредной идею об отчете россиян за наличные миллионы РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил обязать россиян отчитываться за хранение наличных на сумму, превышающую миллион рублей. Законопроект еще не внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, но инициатива уже стала одной из главных тем дня. Для чего жителей страны захотели заставить декларировать доходы, по кому в первую очередь ударит норма в случае принятия и причем здесь доносы — в материале «360».

Настучать и оштрафовать

Автором нашумевшей инициативы стал депутат Анатолий Вассерман. Он предложил скорректировать содержание Уголовного кодекса, добавив его статьей 187.1 «Неправомерный оборот денежных средств». В пояснительной записке к документу уточнили, что находящиеся на хранении крупные суммы наличных могут свидетельствовать о «деятельности в теневом или даже „черном“ секторе экономики». По мнению парламентария, принятие его предложения позволит усовершенствовать борьбу с коррупцией и финансированием экстремистcкой деятельности.

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По данным агентства «Интерфакс», резиденты должны самостоятельно уведомлять налоговые органы о появлении у них крупных денежных сумм. На это им отвели семь дней, а подать заявление можно лично, а также направив обращение онлайн или почтой. Подойдет для этих целей и личный кабинет налогоплательщика.

В интервью «360» Вассерман признался, что законопроект — пока что его личная инициатива. По словам депутата, скрывших деньги россиян могут наказать — изъять у них незадекларированную наличность и оштрафовать. Парламентарий отметил, что его коллеги смогут дополнить текст документа во время рассмотрения. Однако в Госдуме к такой инициативе отнеслись со скепсисом.

Попытка привлечь внимание

Действующее законодательство предусматривает, что россияне должны декларировать все полученные доходы, рассказал «360» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициативу Вассермана реализовать будет непросто.

«По-моему, это такое экзотическое предложение с целью привлечь к себе внимание, нереализуемое практически и вредное фактически. Вредное с точки зрения реализации, потому что <…> создает дополнительную нервозность, устанавливает неравенство денежных знаков, которые находятся в разных формах у людей», — отметил парламентарий.

РИА «Новости»

По словам Аксакова, Вассерман мог озвучить предложение с целью привлечения внимания к вопросу декларирования доходов россиян, зарабатывающих незаконными путями.

«Те, кто незаконно зарабатывает — с ними и так должны бороться, для этого все инструменты есть. От того, что мы скажем, что надо хранить меньше в наличной форме, что изменится? Только то, что репрессивная сила должна будет ходить, трясти дома и квартиры. Будет больше затрат на осуществление этой меры, чем вытрясено и добыто для выполнения, например, бюджета. Так что, с моей точки зрения инициатива глупая, с точки зрения реализации еще и вредная», — подытожил депутат.

Закон против чиновников и депутатов

Миллион рублей у среднестатистического россиянина — большая редкость, рассказал «360» правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. Он объяснил, что жители страны стараются каким-либо образом пустить в оборот заработанные деньги. Речь может идти о покупке земельных участков, автомобилей или оформлении ипотек.

Юрист задался вопросом — кто и каким образом будет докладывать о наличии незадекларированных средств? Собеседник «360» напомнил, что в 30-50-х годах прошлого века уже существовала практика доносов.

«На сегодняшний день все эти заявления, так называемые доносы о том, что кто-то что-то нарушил, о том, что кто-то занимается той или иной незаконной деятельностью <…> о соседях, на соседей, по знакомым, по близким активизировались», — отметил Комсолев.

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Юрист напомнил, что в России есть определенный круг лиц, сведения о доходах которых засекречены. Речь идет о чиновниках и тех же депутатах Госдумы.

«Для любого среднестатистического человека хранение миллиона рублей у себя в тумбе — это большая сумма. Мы относим это (инициативу — прим. ред.) к лицам, имеющие высокие заработки, <…> в том числе чиновникам и депутатам Госдумы. Думаю, они не допустят принять [законопроект]», — объяснил Комсолев.

По словам специалиста, узнать о наличии миллиона рублей наличными у условного соседа просто невозможно. В ход пойдут банальные доносы.

«Это такая борьба и пополнение, увеличение так называемых ГУЛАГов, потому что все доносы — зачастую люди, которые не были чиновниками, обычные рядовые граждане [жалуются на то, что] или больше картошки посадили, или на взгляд соседа больше зарабатывают, больше хлеба едят. Это уже в истории было», — подчеркнул Владимир Комсолев.

В начале года председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал конфисковывать имущество у россиян, которые оскорбляют Россию. Депутат Анатолий Вассерман заявлял, что внести поправки в УК можно в течение нескольких дней.