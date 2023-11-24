Эксклюзив 24 ноября 2023, 16:36 «Донбасс уже сейчас становится другим». Пушилин — о возрождении ДНР и привлечении бизнеса в регион Пушилин дал оценку развитию бизнеса и привлечению инвестиций в ДНР

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Донецкая Народная Республика никогда не хотела быть дотационным регионом, здесь живут люди, которые умеют и хотят работать. Сейчас у региона появляется больше возможностей и инструментов для развития бизнеса и привлечения инвесторов. Об организации этих процессов и поддержке предпринимателей в интервью «360» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Привлечение и сопровождение инвесторов

Говоря о привлечении средств для запуска новых проектов, глава республики отметил, что субъект заинтересован как в российских, так и в зарубежных инвесторах.

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«Безусловно, инвесторы присматриваются, кто-то еще опасается санкционных составляющих, ограничений, но у нас уже выстраивается работа — для этого была создана Корпорация развития Донбасса, которая включает в себя несколько профильных направлений», — объяснил Пушилин.

Среди них глава ДНР выделил полное сопровождение инвестора до финальной точки, чтобы он не оставался один на один с какими-то бюрократическими сложностями и не разбирался самостоятельно во всех нюансах.

Еще одно направление — упаковка проекта. Речь идет и о разных бюджетах, сроках окупаемости, пояснил он. Уже сейчас, по его словам, корпорация рассматривает и ведет проекты на десятки миллиардов.

Телеканал «360»

В качестве примеров Пушилин привел проект электрометаллургического завода, который пока проходит этапы согласования, а также проект комбината по производству строительных конструкций. Востребованность последнего велика в силу того, что особый акцент в республике хотят делать на ИЖС в пригородах. Одноэтажное строительство должно получить импульс.

«С учетом того, что у нас предоставляется ипотека под 2%, конечно, это будет востребованное жилье. Примеры уже сейчас можно приводить, но лучше, когда это уже будет реализовано, их можно будет посетить и все посмотреть [самостоятельно]», — добавил он.

Телеканал «360»

Большим подспорьем для развития региона стал закон о Свободной экономической зоне Донбасса. Пушилин подчеркнул, что проект о СЭЗ стартовал со 2 июля 2023 года, хотя изначально предполагалось, что он начнет работать с 1 января 2024-го. Но процесс смогли ускорить.

«Мы нашли поддержку на федеральном уровне. И президент давал соответствующее поручение, Владимир Владимирович на эти моменты тонко реагирует, нам нужно работать как можно быстрее», — пояснил глава ДНР.

Как ощущает себя малый и средний бизнес

В городах ДНР становится больше магазинов, открываются точки общепита, рестораны и бары. Предприниматели запускают свой бизнес, хотя осознают все риски: ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре, поэтому гарантировать сохранность объектов в таких условиях сложно. Тем не менее процесс идет, жизнь не останавливается.

«Первое, чем может помочь государство [бизнесу], — это не мешать. Спрос, конечно, есть. Люди возвращаются к себе домой. Есть спрос на магазины, кафе, бары и рестораны, жизнь никуда не уходит», — указал Пушилин.

Телеканал «360»

С новыми инструментами, которые появились у республики после того, как она стала субъектом РФ, по его оценке, развитие бизнеса становится проще. Помощь в этом оказывают и федеральные ведомства.

«Всеми льготами и преференциями тоже надо уметь пользоваться. Начал работу Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, есть досточно интересные проекты, но надо уметь правильно работать, правильно подавать заявки, ориентироваться в критериях», — подчеркнул глава ДНР.

РИА «Новости»

Отдельно он обратил внимание на работу банковской системы — это также дало республике тот функционал, которого она была лишена, включая кредитование, банковское обслуживание, взаимодействие с другими регионами страны.

«Плюс неуемное желание наших людей работать. Нам нехарактерно быть дотационными, мы готовы много работать, дайте только такую возможность. И это как раз про это — люди готовы, двигаются и риски на себя берут. Именно поэтому появляются и магазины, и рестораны», — констатировал Пушилин.

Да и пробок становится больше — это вселяет определенную надежду. Это те пробки, которых мы ждем и относимся к ним хорошо, такие пробки — про возрождение жизни в ДНР. Денис Пушилин

Угрозу диверсий необходимо купировать

Несмотря на положительные тенденции в регионе, опасностей и угроз остается достаточно. И речь идет не только об обстрелах со стороны противника, но и о попытках атак ДРГ.

Пушилин отметил недавнее задержание сотрудниками ФСБ украинского диверсанта, который собирался повредить объекты теплоснабжения. Пресекать подобные преступления критически важно, подчеркнул он.

«У нас и так из-за прилета снарядов коммунальные службы и специалисты профильные работают с большим риском и большой самоотдачей. Поэтому я обращался ко всем жителям, чтобы они реагировали на все странности, подозрительные предметы и сразу обращались в правоохранительные органы», — пояснил глава ДНР.

По его словам, очевидно, что останавливать свою активность в этом направлении противник не собирается. Поэтому необходимо сконцентрировать свое внимание и усилия, чтобы купировать это.

О крупных проектах строительства в ДНР

РИА «Новости»

Восстанавливать республику помогают 27 регионов-шефов. Уже провели огромный объем работы. Но еще очень многое предстоит сделать.

Пушилин отметил строительство и ремонт дорог, восстановление мостов. Один из последних — в Мариуполе. До конца года, по его словам, запланировано восстановление и запуск в эксплуатацию еще пяти таких объектов инфраструктуры.

«Это перинатальный центр, и наш протезный, и реабилитационный центр — так же в Донецке, школы и больницы. Помимо школы „Невская“ в Мариуполе, которая является, скажем, определенным примером не только для ДНР, но многих других регионов, другие школы по всей территории республики также ремонтировались. И это уже российские стандарты, для нас это восхищение, конечно», — рассказал глава республики.

Пристальное внимание продолжают уделять медицинскому обслуживанию: учреждения получают новое оборудование, ведется работа по обновлению их материально-технической базы.

«Работы еще много в этом направлении, предстоит потрудиться. Донбасс уже сейчас становится другим, пока еще даже не закончена специальная военная операция», — заключил Пушилин.