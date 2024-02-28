Эксклюзив 28 февраля 2024, 18:54 Донбасс — это не прачечная. Симоньян — о визитах в ДНР участников «голой» вечеринки Симоньян раскритиковала Киркорова за поездку в ДНР после «голой» вечеринки РИА «Новости»

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Звезды российского шоу-бизнеса, которые решили восстановить свою репутацию поездкой в Донбасс, совершают большую ошибку. Об этом ведущей «360» Екатерине Малашенко заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Мешать в одну кучу

Среди российских звезд, которые не сбежали из страны после начала СВО, есть те, которым по тем или иным причинам приходится восстанавливать утраченную репутацию. Последний яркий пример — последствия скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Некоторые участники после этого мероприятия экстренно решили отправиться в Донбасс.

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Одним из последних это сделал певец Филипп Киркоров. При этом он был одним из тех, кто ничего плохого не говорил ни про Россию, ни про СВО, напомнила Симоньян.

Почему-то все мешают в одну кучу — вот этих вот предателей родины, изменников и того же Киркорова. Он вообще никак не обозначал свою позицию, что он против. Киркоров на этой «голой» вечеринке выдал Киркорова. Понимаете? Маргарита Симоньян главред RT

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На протяжении долгих лет Филипп Киркоров выступал на сцене в эпатажных костюмах, однако общество не было против, заметила Симоньян.

«Киркоров годами, десятилетиями пляшет в трусах с перьями на сцене. Это ж кому-то нравилось все эти годы? Мне не нравилось никогда. Ну это просто не мое. Понимаете? Вот совсем. Мне на это смотреть неприятно», — подчеркнула она.

Изменники родины

Симоньян призналась, что ей одинаково неприятно смотреть на «голую» вечеринку и на то, что ее участники устраивают на своих концертах. Разницы между этим, по мнению главреда RT, нет.

«Они на сцене все делали то же самое. И этот какой-то придурок, про которого я только узнала, с носком, извините, на члене… Оказывается, он до этого выступал с носком на члене, и не было никаких претензий, понимаете? А теперь мы их приравняли к изменникам родины», — отметила она.

Pxhere

Звезды российского шоубизнеса десятилетиями позволяли себе неприличные выходки на концертах. В связи с этим не стоит удивляться произошедшему в московском клубе «Мутабор», подчеркнула Симоньян.

«Действительно, какая разница-то особо? Ну что там они ползают, я не знаю, в хвостах, условно говоря, и в тех же стрингах. Я, может быть, далекий от этого человек. Я не вижу разницы: для меня неприлично и то и другое, понимаете? Тем более в то время, когда идет СВО», — заявила она.

В середине февраля Филипп Киркоров посетил ДНР. Такой поступок поп-короля российской эстрады Симоньян связала с тем, что после «голой» вечеринки его начали массово вырезать из всех телеэфиров.

Ехать из-за этого в Донбасс — это, конечно, огромная глупость, потому что Донбасс — это не прачечная, понимаете? И использовать Донбасс для каких-то своих пиар-целей — это тоже неприлично. Маргарита Симоньян главред RT

При этом она призвала не сравнивать Филиппа Киркорова с Максимом Галкиным*, который, по ее словам, является настоящим изменником родины.

«Приравнивать Киркорова к Галкину*, который изменник родины, которого по 275-й надо судить и 20 лет ему дать, —немножко странно, согласитесь. Мы так далеко зайдем», — добавила она.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.