28 февраля 2024, 18:54
Донбасс — это не прачечная. Симоньян — о визитах в ДНР участников «голой» вечеринки
Симоньян раскритиковала Киркорова за поездку в ДНР после «голой» вечеринки
Звезды российского шоу-бизнеса, которые решили восстановить свою репутацию поездкой в Донбасс, совершают большую ошибку. Об этом ведущей «360» Екатерине Малашенко заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Мешать в одну кучу
Среди российских звезд, которые не сбежали из страны после начала СВО, есть те, которым по тем или иным причинам приходится восстанавливать утраченную репутацию. Последний яркий пример — последствия скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Некоторые участники после этого мероприятия экстренно решили отправиться в Донбасс.
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Одним из последних это сделал певец Филипп Киркоров. При этом он был одним из тех, кто ничего плохого не говорил ни про Россию, ни про СВО, напомнила Симоньян.
Почему-то все мешают в одну кучу — вот этих вот предателей родины, изменников и того же Киркорова. Он вообще никак не обозначал свою позицию, что он против. Киркоров на этой «голой» вечеринке выдал Киркорова. Понимаете?
Маргарита Симоньян
главред RT
На протяжении долгих лет Филипп Киркоров выступал на сцене в эпатажных костюмах, однако общество не было против, заметила Симоньян.
«Киркоров годами, десятилетиями пляшет в трусах с перьями на сцене. Это ж кому-то нравилось все эти годы? Мне не нравилось никогда. Ну это просто не мое. Понимаете? Вот совсем. Мне на это смотреть неприятно», — подчеркнула она.
Изменники родины
Симоньян призналась, что ей одинаково неприятно смотреть на «голую» вечеринку и на то, что ее участники устраивают на своих концертах. Разницы между этим, по мнению главреда RT, нет.
«Они на сцене все делали то же самое. И этот какой-то придурок, про которого я только узнала, с носком, извините, на члене… Оказывается, он до этого выступал с носком на члене, и не было никаких претензий, понимаете? А теперь мы их приравняли к изменникам родины», — отметила она.
Звезды российского шоубизнеса десятилетиями позволяли себе неприличные выходки на концертах. В связи с этим не стоит удивляться произошедшему в московском клубе «Мутабор», подчеркнула Симоньян.
«Действительно, какая разница-то особо? Ну что там они ползают, я не знаю, в хвостах, условно говоря, и в тех же стрингах. Я, может быть, далекий от этого человек. Я не вижу разницы: для меня неприлично и то и другое, понимаете? Тем более в то время, когда идет СВО», — заявила она.
В середине февраля Филипп Киркоров посетил ДНР. Такой поступок поп-короля российской эстрады Симоньян связала с тем, что после «голой» вечеринки его начали массово вырезать из всех телеэфиров.
Ехать из-за этого в Донбасс — это, конечно, огромная глупость, потому что Донбасс — это не прачечная, понимаете? И использовать Донбасс для каких-то своих пиар-целей — это тоже неприлично.
Маргарита Симоньян
главред RT
При этом она призвала не сравнивать Филиппа Киркорова с Максимом Галкиным*, который, по ее словам, является настоящим изменником родины.
«Приравнивать Киркорова к Галкину*, который изменник родины, которого по 275-й надо судить и 20 лет ему дать, —немножко странно, согласитесь. Мы так далеко зайдем», — добавила она.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
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