Общество 24 апреля 2023, 11:04 Дома нового поколения. Скоростной темп строительства, отточенное качество и архитектурный креатив Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Современная отрасль жилищного строительства вышла на новый уровень. Дома возводят быстро, красиво и качественно благодаря новым технологиям. Разнообразие проектировочных решений квартир и мест общего пользования требуют от отрасли совместить традиции и новаторство. Лидирующие позиции в этом направлении занимает «Первый ДСК» — один из крупнейших в России производителей индустриальных домов. С 2016 года предприятие входит в состав девелоперской Группы компаний ФСК.

Проверенная десятилетиями технология обрела второе дыхание и продолжает совершенствоваться во всех направлениях, основываясь на безопасности и надежности, внедрении оригинальных дизайнерских решений.

Новый образ индустриального строительства

Считавшиеся прорывом в ХХ веке пятиэтажные хрущевки и дома 121-й серии разочаровали советских новоселов довольно быстро. Зимой в таких квартирах холодно, летом жарко, а о повышенной слышимости в квартирах ходили анекдоты.

Новая технология исключила все недостатки, сохранив преимущества. Дома полностью соответствуют ужесточенным требованиям по тепловому режиму и шумоизоляции.

«Для внешних стен заводы „Первого ДСК“ производят панели толщиной 420 мм — почти полметра. И это не просто стальная арматура, залитая бетоном. Деталь выполнена в виде сэндвича», — рассказали в компании.

Фото: dsk1.ru / Фото: dsk1.ru

Слои бетона чередуются с экструдированным пенополистиролом, для которого характерна крайне низкая теплопроводность. Сохранить тепло и значительно снизить затраты на отопление помогают пластиковые оконные конструкции со стеклопакетами.

На предприятиях «Первого ДСК» производственные площадки полностью переоснастили, установили новейшее немецкое оборудование.

На любой размер

Комбинат отказался от необходимости работать исключительно крупными партиями, производство которых распланировано на годы вперед. «Первый ДСК» приспособился к новым требованиям рынка и научился строить жилье в короткий срок.

Индивидуальные заказчики могут заказать возведение дома, любой, даже небольшой площади. Конструктивно он не проиграет монолитному, но зато будет построен намного быстрее.

Фото: dsk1.ru

Современные индустриальные дома — это идеальное сочетание комфорта, цены и скорости возведения.

Фото: dsk1.ru

Исключили и советские «полосатые» потолки, где швы между отдельными бетонными элементами не мог скрыть даже гигантский слой штукатурки. Накрыть комнату одной плитой не позволяла номенклатура железобетонных изделий. «Первый ДСК» не использует формы жестких фиксированных размеров.

«На производстве применяется магнитная бортоснастка, позволяющая двигать стенки формы, так, что каждая следующая отлитая плита может иметь свои индивидуальные размеры», — обратили внимание в компании.

ЖК «Первый Лермонтовский»: три этапа поэта

Современные технологии индустриального строительства «Первый ДСК» реализовал в новых жилых комплексах, которые возводятся в ближайшем Подмосковье. В числе флагманов — ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах. Дома отличает расширенная квартирография — разнообразие планировок квартир площадью от 24 до 108 квадратных метров.

К созданию архитектурных компонентов и общественных пространств на территории ЖК застройщик также подошел творчески. В их основу заложили три этапа жизни великого поэта и прозаика Михаила Лермонтова — Санкт-Петербург, Тарханы и Кавказ.

«Они нашли свое отражение в благоустройстве дворов и <…> общественных пространств, <…> в архитектурных элементах», — уточнили в компании.

Фото: dsk1.ru

Все рядом

Первый вопрос, который как правило задают покупатели — это транспортная доступность. Рядом с ЖК «1-й Лермонтовский» находятся три станции метро: «Некрасовка», «Лермонтовский проспект» и «Котельники».

В пешей доступности от комплекса расположена станция ж/д «Люберцы-1», которая войдет в МЦД-3. Рядом — четыре школы, семь детских садов, пять поликлиник, магазины, супермаркеты и торговые центры. Кроме того, на территории ЖК планируют построить собственный детский сад и новую школу на 1500 мест.

Фото: dsk1.ru

Реклама. ООО «НЕГА ЮГ». ИНН2304051152