Эксклюзив 10 января 2023, 22:44 Дольщики ЖК «Ледово» ждут переселения уже 10 лет. Их услышали и помогут Замглавы по строительству Домодедово Горбунов: конкурсный управляющий ЖК «Ледово» найден

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Дольщики ЖК «Ледово» в Домодедовском районе не могут заселиться в собственные квартиры. Компанию-застройщик признали банкротом, и стройка, которая велась с 2017 года, остановилась. Оставшиеся без обещанного жилья люди обратились в редакцию «360» за помощью: они хотят привлечь к проблеме внимание и найти инвестора, чтобы достроить дома. Ведь многие ждут свои квартиры вот уже 10 лет.

Банкротство компании «Гюнай»

Строительная компания «Гюнай» занималась стройкой ЖК «Ледово» с 2017 года. Однако организация обанкротилась - возведение домов прекратили. При этом, по словам дольщиков, директором компании-застройщика является почетный гражданин Домодедова.

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«Умалчивают все заявления от дольщиков. Втайне от всех провели передачу в фонд, где нам планируют произвести выплаты. Наш район строился по инвестпроекту, деньги освоены, видимо, не туда. Строительство не велось, пока дольщики не стали бить во все колокола», — подчеркнул один из собеседников "360".

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В итог к делу привлекли Следственный комитет по Москве. Тогда на объект обратила внимание прокуратура Домодедова, провели встречу с дольщиками. На ней присутствовали сотрудники администрации, юристы и представители конкурсного управляющего. В течение нескольких часов они отвечали на вопросы жителей. И, по словам дольщиков, выявили множество нарушений.

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Переселенцы ждут новое жилье больше 10 лет

Жители Домодедова, которых должны были переселить в ЖК «Ледово», пожаловались, что ждут этого момента уже больше 10 лет.

«Нам обещали, как будут сносить дома, нас всех переселят. У нас один дом только переселен. Как нас обещали переселить, так переселяют уже 10 лет, наверное… Более. На нас все закончилось. Нет ремонтов в подъездах, [где живем], полы не моются в подъездах, чистятся в последний момент, когда все Домодедово почистят, потом приедут», — пожаловались несостоявшиеся переселенцы.

По их словам, жителям говорят, что они живут в ветхом жилье, которое никто ремонтировать не будет. При этом за капитальный ремонт люди платят. «Ой да когда ж вас переселят? Мы ничего делать не хотим! Мы ничего делать не будем!» — такие отговорки слышат жители Домодедова. Тем временем как минимум в одном из подъездов, откуда обещали переселить людей, дважды горела проводка, лестница деревянная. До ближайшей пожарной части — 10 минут.

«Мы остались у разбитого корыта. Кто нас будет переселять? Куда нас будут переселять? Теперь неизвестно», — подчеркнула одна из жительниц.

Администрация взяла ответственность на себя

Замглавы по строительству городского округа Домодедово Александр Горбунов рассказал «360», что в случае с ЖК «Ледово» речь идет о четырех домах, около 100 тысяч квадратных метров. Это около тысячи договоров долевого участия. По словам Горбунова, сейчас уже определен конкурсный управляющий, который займется достройкой корпусов. Ведется регистрация договоров долевого участия. Тем, у кого есть такой документ, нужно зарегистрироваться в реестре и предъявить свои права на имущество, пояснил Замглавы по строительству городского округа Домодедово.

«У многих дольщиков возникают сомнения: получат ли они компенсацию или квартиры? Есть действующие законы. Решением о том, каким способом будет удовлетворяться требования дольщиков, займется Фонд развития территорий», — отметил Горбунов.

Сотрудники фонда будут основываться на данных от конкурсного управляющего. Для этого он проведет оценку происходящего на объекте. В администрации уточнили, что требования дольщиков должны быть удовлетворены только в части достройки и передачи квартир людям. Для этого сотрудники сейчас прилагают все усилия и будут поступать также и в будущем, подчеркнул Горбунов.

«За последние три недели мы провели две встречи с дольщиками, приглашали туда представителей конкурсного управляющего, представителей силовых структур, прокуратуры, Следственного комитета. Было очень много вопросов, надеюсь, на все ответили. Также у дольщиков есть возможность получить первичную бесплатную консультацию юристов, чтобы определить для себя дальнейшие действия. Создан чат дольщиков, где предоставляется вся информация. В администрации по этому вопросу закреплен отдельный человек — начальник начальника отдела архитектуры и организации строительства Болотова Ирина», — добавил Горбунов.

Он подчеркнул, что администрация взяла на себя ответственность по строительству коммунальных сооружений ЖК «Ледово»: ВЗУ, котельная, уже провели работы по очистным сооружениям. Также на администрацию легла еще одна ответственность — расселение домов, которые должен был расселить «Гюнай». Речь идет о порядка 15 ветхих зданий.