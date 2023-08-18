Общество 18 августа 2023, 18:14 Долгие проводы. Зачем уходящему из России бизнесу особый контроль Юрист Семеновский: государство контролирует уходящие компании для защиты потребителей Freepik

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В России предложили блокировать средства и имущество иностранного бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из страны. В Роспотребнадзоре также выступили за разработку порядка для приостановки деятельности зарубежных компаний. Меру сочли необходимой для безопасности и комфорта россиян и полезной для внутреннего рынка.

Мера пресечения

Зарубежные компании не спешат окончательно расставаться с активами и давать дисконты российским предпринимателям. Более того, они нередко нарушают экономические процессы на российском рынке.

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Поэтому в Роспотребнадзоре, сообщили «Известия», и выступили за блокировку средств и имущества бизнеса и предложили ввести порядок приостановки деятельности недобросовестных компаний — чтобы повысить уровень защищенности потребителей.

В беседе с «360» юрист Игорь Семеновский объяснил, что на законодательном уровне в России есть два понятия — дружественная или недружественная юрисдикция.

Юрист напомнил, что на территории страны действует закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем — № 115-ФЗ.

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В нем указано, что счета компаний могут заблокировать на основе подозрительных операций. Как правило, по закону счета блокируют при необычном характере сделок, объяснил юрист. Один из их признаков — проведение операций с целью вывода капитала из страны.

Идет созвучие инициативы предложенной Роспотребнадзором с похожим механизмом, который уже применяется на компании, занимающиеся легализацией преступных средств. Игорь Семеновский юрист

Необходимый контроль

Семеновский заявил, что инициатива направлена на компании, которые недобросовестно ведут себя по отношению к российским потребителям. В первую очередь, это либо ушедшие с рынка страны предприятия, либо те, которые объявили об уходе и сокращают перечень важных услуг.

«Это (уход компаний — прим. ред.) может коснуться широкого спектра потребителей. Например, программное обеспечение для компьютеров. Мы знаем, что инженеры и айтишники уже столкнулись с тем, что отключили программы, которыми они условно зарабатывают», — сказал собеседник «360».

Чтобы иностранные компании соотносили свои действия с потенциальным риском для российских потребителей, Роспотребнадзор будет прорабатывать эту инициативу, отметил эксперт. Это необходимо для безопасности и комфортного уровня жизни россиян.

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Государство регулирует ситуацию на рынке

В данный момент власти уже приняли законодательные меры, направленные на недопущение произвольного выхода компаний с российского рынка, заявил Семеновский. Это было необходимо и для контроля санкций со стороны других государств. Юрист рассказал «360», что уже сделано.

— Принудительный выкуп компании. Как правило, предпринимали покупали иностранный бизнес с большим дисконтом — от 40-60%. Так компании переходили под контроль российских правообладателей, чтобы привычные услуги и товары были доступны и дальше.

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— Заключение «джентельменского» соглашения. Бизнес продавали по реальной стоимости, но с правом выкупа: заходя обратно на рынок, компания сможет его вернуть. По такому принципу выкупили сеть ресторанов McDonald’s.

— Введение администрации. Власти ввели отдельный закон для компаний, которые работают в сфере газотранспортной инфраструктуры. Если они уходят с рынка, то их активы подпадают под управление России. Так государство поддерживает жизненно важную отрасль для россиян.

Вред внутреннему рынку

Рыночная экономика сложна и уязвима, а недобросовестные бизнес-практики могут серьезно подорвать ее структуру и целостность. На первый взгляд, такие методы могут позволить компаниям получить краткосрочные выгоды, но их долгосрочные последствия могут быть разрушительными для самого рынка, потребителей и конкурентов. Вместе с экспертом «360» сформировал последствия для рынка.

Искажение конкуренции

Такие предприятия могут сознательно использовать недостоверные методы для получения преимущества — фальсификацию информации о продуктах, дискредитацию конкурентов или даже создание ценовых демпингов и другие. Это вредит здоровой конкуренции.

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Репутационные риски

Если компания использует обманные или опасные практики, это может вызвать недовольство у потребителей и разрушить доверие к рынку. Репутационные потери могут распространяться далеко за пределы одной компании, затрагивая всю отрасль.

Ущерб инновациям и качеству продукции

Компании, фокусирующиеся на краткосрочной прибыли, часто уделяют меньше внимания исследованиям, разработкам и обеспечению качества, что может замедлить технологический и инновационный прогресс отрасли.

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Негативное воздействие на потребителей

Недобросовестный бизнес может оказать негативное воздействие на потребителей, предоставляя им ненадежные или опасные продукты. Потребители попадают в ловушку аморальных практик компаний, что в конечном итоге разрушает доверие к рынку.

Ограничение инвестиций и развития рынка

Нездоровая ситуация на рынке может отпугнуть инвесторов и ограничить потенциал развития. Инвесторы будут осторожно подходить к отраслям, в которых распространены обманные схемы, опасные продукты или коррупция. Это может замедлить инновации и создание новых рабочих мест.