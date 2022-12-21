Эксклюзив 21 декабря 2022, 21:01 «Доброе дело» помогло многодетным семьям в ДНР Многодетные семьи из Донецка получили подарки из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Благотворительная акция «Доброе дело» занимается сбором помощи для жителей Донбасса. Одними из тех, кому помогли, стали Юлия и Евгений из Донецка. Они воспитывают восемь детей. Семья поблагодарила Подмосковье за помощь и рассказала «360», как все эти годы было оставаться на родине.

Старшему сыну пары — 12 лет, младшей дочери — всего полтора года. Семья в 2014 году с тремя детьми выезжала из Донецка, но очень быстро вернулась в родной дом. Евгений и Юлия вспомнили, что летом того года серьезные бои шли в нескольких километрах от них. Тогда они решили поехать в Мариуполь.

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«Мы попали там в небольшой лагерь, где многие, как мы, из Донецка выехали. Думали, что немного побудем и вернемся. Мы вернулись домой, наш дом был целый. И все восемь лет мы никуда не собирались выезжать», — рассказали собеседники «360».

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После возвращения в Донецк в семье родились еще пятеро детей, вне военной обстановки они никогда не жили.

«Младшие, конечно, боятся этих звуков, если сильные взрывы. Особенно летом, когда такие обстрелы были сильные и громкие, окна все открыты. Привыкли. Старшие утешают младших», — отметили родители.

Восемь детей растут счастливыми в Донецке, несмотря ни на что. Все они уже выбрали себе серьезные профессии. Кто-то хочет стать стоматологом, кто-то — пчеловодом. Сами Евгений и Юлия занимаются производством меда, старшие дети уже помогают им по хозяйству.

Взаимная поддержка

Много многодетных семей остаются в Донецке даже в это тяжелое время. Юлия подчеркнула, что все друг друга поддерживают, создают чаты помощи, объединяются, по возможности помогают и фронту. Евгений со старшим сыном помогали пострадавшим в Мариуполе.

«Раздавали пакеты, в них было сладкое, просто на добровольной основе. Как вы порадовали нас, так и мы стараемся всем помочь, — рассказал глава семейства.

Он добавил, что люди в Донецке чувствуют поддержку россиян.

Спасибо большое всем жителям! Пусть ваше добро вам вернется! Юлия Жительница Донецка, многодетная мама

Одна мечта на всех

Подарки к Новому году от жителей Подмосковья «360» привез в еще одну семью, которая живет в пригороде Донецка — в Макеевке. Екатерина с тремя дочерями в это непростое время справляются со всем сами — папа защищает родную землю на фронте. Жизнь семьи резко изменилась, как и для всех в Донбассе, в 2014 году.

«Трудно было, потому что очень было страшно. В надежде были, что родина — Россия — нас не забудет. Мы надеялись, конечно, и все-таки мы пришли к тому, что уже — Россия», — сказала Екатерина.

Она добавила, что за восемь лет все уже привыкли к новой реальности. Два года назад в семье появилась младшая дочь — Аня. Однако папа в последние месяцы совсем ее не видит.

С этими семьями корреспонденты «360» провели по несколько часов. Люди вели себя очень радушно и тепло: дети обнимали, улыбались, играли с игрушками. Все они мечтают только об одном — чтобы военные действия поскорее закончились.