Эксклюзив 25 января 2024, 15:49 До лучших времен. России предложили отказаться от моратория на смертную казнь в условиях СВО Советник главы МВД Овчинский: необходимо остановить мораторий на смертную казнь

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России следует отменить мораторий на смертную казнь во время проведения СВО. Такая мера поможет избежать многих преступлений, которые совершают предатели Родины. Об этом в беседе с Аксиньей Гурьяновой в эфире «360» рассказал советник главы МВД, экс-глава Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.

Остановить «до лучших времен»

Россия запретила смертную казнь, потому что была в Совете Европы и Европейской конвенции по правам человека. Государства, которые подписали этот документ, должны были ввести мораторий, объяснил Овчинский. Однако сейчас внешнеполитическая ситуация изменилась и у страны нет никаких оснований поддерживать этот запрет, добавил он.

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«Нас выкинули из Совета Европы. Мы уже не члены Конвенции по правам человека, мы не члены шестого протокола, у нас нет никаких оснований поддерживать этот мораторий. Мы его можем прямо сейчас остановить до лучших времен», — заявил он.

В России сегодня есть огромное количество документов — Конституция, Уголовный кодекс и федеральный закон исполнения наказаний — в которых прописано, как осуществляется процедура такого приговора и кого нельзя приговаривать. Это несовершеннолетние, пожилые и беременные. Кроме того, в стране есть четкий перечень преступлений, за которые могут приговорить к казни. Это все, что связано с насилием, — убийства, групповые убийства, убийства детей и диверсии, которые повлекли за собой акты терроризма, напомнил Овчинский.

«Это очень мощное профилактическое средство», — заметил он.

Предупредить преступление

Советник главы МВД России заметил, что в США никто и никогда не приостанавливал действие смертной казни. С момента приговора до его исполнения в стране проходит порядка 15-16 лет. За это время люди проводят экспертизы, а затем преступников казнят путем расстрела, через электрический стул или с помощью химических средств, заявил Овчинский. Отказ от запрета на смертную казнь помогает этой стране предупредить огромное количество преступлений, подчеркнул он.

«Десятки исследований американских криминологов показали, что каждый акт совершения смертной казни предупреждает в штате не менее 80-90 убийств, которые могли бы совершить в ближайшие пять лет. Разве это не плохой результат?» — заметил он.

Овчинский предположил, что возможная казнь одного террориста или предателя может помочь остановить действия других. В условиях проведения СВО такая мера может заставить их задуматься о том, что они хотят совершить.