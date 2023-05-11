Жители ДНР 11 мая празднуют День Республики, девятую годовщину референдума о независимости, — и впервые в статусе российского региона. О восстановлении городов, социальной поддержке, героях и надеждах на будущее — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Артем Ольхин, заместитель министра информации ДНР, историк, журналист

Восстановление горячих точек

О тех городах, которые находятся далеко от линии фронта и которые не подвергаются дополнительной агрессии, мне сказать сложно. Имею в виду, что города, удаленные от Донецка, восстанавливаются достаточно быстро и хорошо, так как принимают на себя малую долю ущерба.

На контрасте с этим первое, что пришло на ум, — Харцызск. Вспомним недавние взрывы, которые прогремели там в апреле этого года.

Сотрудники спасательной службы на месте разрушенных в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в городе Харцызске / РИА «Новости»

Почему я вспомнил прежде всего Харцызск? За короткое время власти восстановили центр города настолько хорошо, что я его таким не помнил никогда. То же самое могу сказать о восстановлении в Енакиеве.

Идет активная работа по прокладыванию дорог в тех местах, где этого раньше не было. Сейчас таких работ много, поскольку есть эффективная хорошая система. Благодаря этой помощи все планы выполняют эффективно и точечно. Скажем так: раньше такого уровня восстановления точно не было.

Изменения в социальном плане

Многие вещи, которые раньше были недоступны нам, теперь имеют место. Я, например, поставил себе прописку в российский паспорт. Недавно паспорта выдавали без прописки.

В гораздо большей степени теперь доступны социальные блага: материнский капитал или переиндексация пенсий.

Конечно, это все происходит немного нервно, поскольку механизм еще нормально не наладили. Спрос на такие услуги очень высок, многие жители нуждаются в социальной поддержке.

У самой республики достаточно малый ресурс, чтобы подобные услуги оказывать. Тем не менее в этом направлении видим продуктивное движение и стремительное развитие.

Сотрудник оформляет документы в управлении пенсионного фонда Донецкой Народной Республики в Буденовском районе Донецка / РИА «Новости»

Культурная жизнь Донецка и других областей

Большие города ДНР в плане присутственных мероприятий парализованы. В Донецке не работают ни опера, ни драматический театр, ни цирк. Нет спортивных мероприятий и концертов. Но зато все эти труппы теперь ездят по городам России, там выступают с огромным успехом. Театралы наши работают как никогда.

Артисты балета Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко во время репетиции балета «Война и Мир» в театре «Донбасс опера» в Донецке / РИА «Новости» Украшение Донецкий государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна к майским праздникам в Донецке / РИА «Новости» Артисты балета Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко во время репетиции балета «Война и Мир» в театре «Донбасс опера» в Донецке / РИА «Новости» Украшение Донецкий государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна к майским праздникам в Донецке / РИА «Новости»

Такая же ситуация в плане мероприятий происходит в Макеевке и Ясиноватой — на сегодня это самые напряженные города республики. Другой пример — Мариуполь, который теперь стремительно восстанавливается. Там уже и художественный фильмы снимают, и университеты восстанавливают, где идет учеба в дневном формате.

Повторюсь: все очень вариативно и зависит от приближенности или удаленности от линии фронта.

Девушка фотографирует на телефон украшения города к майским праздникам в Донецке / РИА «Новости»

Память героям ДНР

Первый глава республики Александр Владимирович Захарченко достоин светлой памяти гораздо в большей степени. Есть мемориал — там, где его убили в конце августа 2018 года. Но в общем и целом нужно построить еще несколько памятников.

Мужчины зажигают свечи по случаю годовщины гибели первого главы ДНР Александра Захарченко у мемориального знака возле кафе «Сепар» в Донецке. / РИА «Новости»

Среди прочего нам обязательно нужен какой-то общий мемориал, место памяти. К примеру, как мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, где упоминаются имена многих героев.

То же самое можно и нужно сделать для героев республики. И не только военным, но и тем гражданским активистам, которые на свой страх и риск проводили референдум в 2014 году. Всем тем, кто не боялся рискнуть собой, как говорится, живота не жалея.

Многие ведь и не дожили, правда, до этого времени. Потому что они последовательно, четко, твердо и достойно придерживались своих идеалов и шли за них. О всех этих людях, безусловно, нужно сохранить память, ведь они герои нашей Донецкой Республики.