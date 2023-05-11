11 мая 2023, 16:42
«Мы наконец дождались». ДНР празднует День Республики
Журналист Кочубей: День Республики — особенный праздник для жителей ДНР
Жители ДНР 11 мая празднуют День Республики, девятую годовщину референдума о независимости, — и впервые в статусе российского региона. О восстановлении городов, социальной поддержке, героях и надеждах на будущее — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Артем Ольхин, заместитель министра информации ДНР, историк, журналист
Восстановление горячих точек
О тех городах, которые находятся далеко от линии фронта и которые не подвергаются дополнительной агрессии, мне сказать сложно. Имею в виду, что города, удаленные от Донецка, восстанавливаются достаточно быстро и хорошо, так как принимают на себя малую долю ущерба.
На контрасте с этим первое, что пришло на ум, — Харцызск. Вспомним недавние взрывы, которые прогремели там в апреле этого года.
Почему я вспомнил прежде всего Харцызск? За короткое время власти восстановили центр города настолько хорошо, что я его таким не помнил никогда. То же самое могу сказать о восстановлении в Енакиеве.
Идет активная работа по прокладыванию дорог в тех местах, где этого раньше не было. Сейчас таких работ много, поскольку есть эффективная хорошая система. Благодаря этой помощи все планы выполняют эффективно и точечно. Скажем так: раньше такого уровня восстановления точно не было.
Изменения в социальном плане
Многие вещи, которые раньше были недоступны нам, теперь имеют место. Я, например, поставил себе прописку в российский паспорт. Недавно паспорта выдавали без прописки.
В гораздо большей степени теперь доступны социальные блага: материнский капитал или переиндексация пенсий.
Конечно, это все происходит немного нервно, поскольку механизм еще нормально не наладили. Спрос на такие услуги очень высок, многие жители нуждаются в социальной поддержке.
У самой республики достаточно малый ресурс, чтобы подобные услуги оказывать. Тем не менее в этом направлении видим продуктивное движение и стремительное развитие.
Культурная жизнь Донецка и других областей
Большие города ДНР в плане присутственных мероприятий парализованы. В Донецке не работают ни опера, ни драматический театр, ни цирк. Нет спортивных мероприятий и концертов. Но зато все эти труппы теперь ездят по городам России, там выступают с огромным успехом. Театралы наши работают как никогда.
Такая же ситуация в плане мероприятий происходит в Макеевке и Ясиноватой — на сегодня это самые напряженные города республики. Другой пример — Мариуполь, который теперь стремительно восстанавливается. Там уже и художественный фильмы снимают, и университеты восстанавливают, где идет учеба в дневном формате.
Повторюсь: все очень вариативно и зависит от приближенности или удаленности от линии фронта.
Память героям ДНР
Первый глава республики Александр Владимирович Захарченко достоин светлой памяти гораздо в большей степени. Есть мемориал — там, где его убили в конце августа 2018 года. Но в общем и целом нужно построить еще несколько памятников.
Среди прочего нам обязательно нужен какой-то общий мемориал, место памяти. К примеру, как мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, где упоминаются имена многих героев.
То же самое можно и нужно сделать для героев республики. И не только военным, но и тем гражданским активистам, которые на свой страх и риск проводили референдум в 2014 году. Всем тем, кто не боялся рискнуть собой, как говорится, живота не жалея.
Многие ведь и не дожили, правда, до этого времени. Потому что они последовательно, четко, твердо и достойно придерживались своих идеалов и шли за них. О всех этих людях, безусловно, нужно сохранить память, ведь они герои нашей Донецкой Республики.
Кристиан Кочубей, журналист из Донецка, активист 2014 года
Восстановление идет бешеными темпами
На самом деле, невооруженным глазом видно, что российские специалисты прикладывают большие усилия для восстановления республики. Хотя все прекрасно понимают, что это большой риск, что это опасно, что все основные работы начнутся уже только после того, как украинские войска отступят.
Тогда наконец-то в столице ДНР воцарится тишина. Пока же мы видим, что идет активная работа в тыловых городах.
Действительно заметно, столько сейчас сил, средств и внимания направлено сюда. Регион сильно пострадал во время боевых действий за эти девять лет, поэтому такая помощь бесценна. Особенно хорошо это видно в Мариуполе, где новые дома растут как грибы и восстановление вообще идет бешеными темпами.
Также хочу отметить, что у нас в Донецке работают жители Средней Азии — это наши друзья, которые нам помогают занимаются дорожным строительством, реконструкцией разрушенных зданий, заменой труб и ремонтом коммуникаций. Приехали в Донецк, не боятся здесь жить и работать.
Они же [жители среднеазиатских стран] строят больницу, перинатальный центр. Его возводят по указу нашего президента Владимира Путина, центр уже почти готов.
Рабочие занимаются благоустройством, делают все очень быстро и качественно. Приятно, что на восстановление республики, можно сказать, работает не только вся Россия, но и дружественные страны. Это похоже на то, каким образом шло послевоенное восстановление в советское время.
Окончательная интеграция
Мы видим, что, на самом деле, изменения происходят во всех областях и сферах жизни республики.
Мы уже окончательно и официально интегрировались в Россию. Теперь уже просто идут процессы по приведению законодательства к российским нормам.
Все это, конечно, нельзя сделать моментально, но работа идет активная. Усилились экономические вливания, есть сильная социальная поддержка, даже реализуют проекты в области культуры.
Особенный праздник — День Республики
В День Республики, 11 мая, мы отмечаем проведение референдума в 2014 году, на котором жители Донбасса голосовали за самоопределение. Голосовали за то, чтобы стать частью России.
Собственно, все восемь лет люди этого ждали, поэтому праздник для нас особенный.
Праздник не считается просто региональным: в него вложили тот смысл, что люди в этот день голосовали и хотели стать частью России. Они ждали этого восемь лет и, наконец, дождались. Даже после вхождения республики в состав России все равно праздник остается для нас актуальным.
К сожалению, в этом году парада и праздничных мероприятий на 1 или 9 мая не проводили. Та же ситуация с 11 мая — мероприятий не будет в связи со сложной военной обстановкой, но у нас еще все впереди. Думаю, в будущем мы все пропущенные праздники сможем компенсировать и отметить их после нашей победы.
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