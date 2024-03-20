Общество 20 марта 2024, 18:53 Дни Башкирии стартовали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ Пресс-служба НК «Роснефть»

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На выставке-форуме «Россия» появилась возможность совершить путешествие без перелетов и ощутить магию Башкирии. В павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ стартовали дни Республики Башкортостан.

Башкирия — живописный край на стыке Европы и Азии, который знаменит сарматским золотом и нефтью. Именно с началом промышленной разработки нефтяных месторождений с 1932 года Башкортостан постепенно становился одним из лидеров индустриального развития страны.

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В церемонии открытия дней региона принял участие премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Дни Башкортостана, которые сейчас проходят в этом павильоне, очень важны. Потому что компания „Башнефть“, которая является флагманом нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Республики Башкортостан, для нас и гордость, и та компания, с которой у нас выстроены очень теплые, дружеские и функциональные взаимоотношения», — отметил Назаров.

Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть»

«Башнефть» — это дочернее общество «Роснефти» и ключевой актив Башкортостана. Компания ведет разработку более 190 месторождений нефти и газа. Внедрение современных отечественных технологий и инновационного оборудования позволяет башкирским нефтяникам ежегодно восполнять запасы углеводородного сырья. Накопленная добыча уже превышает один миллиард 800 миллионов тонн.

Также компания вкладывается в природоохранные проекты. За пять лет в них проинвестировали свыше 30,5 миллиарда рублей. Основные вложения направлены на повышение надежности трубопроводов, безопасную утилизацию промышленных отходов, повышение использования попутного нефтяного газа, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение ихтиофауны.

Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть»

В рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкирией в регионе идет масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. За последние пять лет в республике реализовали более 200 проектов в 49 районах и городах. С 2016 года на благотворительные цели направили 27,8 миллиарда рублей.

В Башкирии активно развивается не только добыча, но и автотуризм. В павильоне «Роснефти» на ВДНХ подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере. Соглашение включает популяризацию автопутешествий, продвижение туристического потенциала Башкортостана и придорожного сервиса сети АЗС.

Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть»

В рамках дней Башкирии на выставке «Россия» можно сделать украшение из войлока и другие сувениры, услышать, как звучит курай, сфотографироваться в аутентичной башкирской юрте, примерить национальные костюмы, посетить лекции, выиграть призы в тематических викторинах и квизах, посмотреть выступления артистов, узнать больше о развитии промышленности и социальных проектах «Роснефти». Тематическая неделя завершится 24 марта.