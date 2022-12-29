Общество 29 декабря 2022, 05:14 Для них праздник — повод заработать. Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом Перед Новым годом мошенники завлекают жертв бесплатным алкоголем и билетами на детские шоу РИА «Новости»

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В уходящем году россияне не раз становились жертвами мошенников. Однако перед Новым годом злоумышленники особенно активизировались, придумав актуальные методы «заработка». «360» собрал самые популярные способы обмана в праздничный сезон, а также напомнил, как не стать их жертвой.

Сайты-клоны

Перед зимними праздниками россияне торопятся купить подарки, а крупные интернет-площадки — объявляют масштабные распродажи. Поэтому мошенники начинают рассылать им на электронную почту массовые рассылки с «выгодными» предложениями якобы от известных брендов.

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На самом деле такие письма содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей. Они имеют аналогичный дизайн, и почти идентичную ссылку, которая может отличаться лишней или неверной буквой, дополнительной точкой или дефисом.

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Из-за того, что многие маркетплейсы и магазины действительно рассылают такие письма подписчикам, пропустить подделку легко. Однако мошенники стараются привлечь свою жертву и заставить ее как можно быстрее совершить покупку. Из-за этого все их действуют не более суток, а товара в продаже якобы очень мало.

Если получатель не заметит подвох и перейдет по ссылке, он попадет на сайт-клон, где можно будет оформить покупку. Обычно ссылка открывается конкретно на акционный товар, выдавая ошибку при попытке перейти в другие разделы.

При совершении покупок на таком сайте пользователь вводит данные своей банковской карты, после чего мошенники получают к ней доступ и списывают средства с его счета.

Бесплатные подарки

Нередко на почту приходят письма другого содержания: пользователю обещают не скидки на товары, а бесплатные подарки.

Содержание подарка может быть разным — от спиртных напитков до билетов на детский праздник. Чтобы воспользоваться предложением, жертвам нужно поделиться ссылкой на акцию с людьми из своего списка контактов в мессенджерах.

Так злоумышленники увеличивают охват пользователей, которые «клюнут» на их предложение и перейдут на фишинговый сайт. Разумеется, после выполнения условий «акции» россияне не получают обещанных подарков.

Выигрыш в лотерею

Третья категория электронных писем — сообщения о о выигрыше в лотерее. Чтобы его забрать, необходимо перейти по ссылке, которая является фишинговой и ведет на вредоносный сайт.

После перехода по ссылке мошенники получают доступ к конфиденциальной информации пользователя.

Есть еще один метод в рамках такого обмана: преступники запрашивают данные банковской карты «победителя», на которую обещают перевести выигрыш. Когда радостный пользователь отправляет данные, его просят назвать код из СМС, чтобы получить перевод. Но вместо пополнения жертва лишается собственных средств.

Pixabay

Горящие путевки в жаркие страны

Многие россияне хотели бы провести новогодние праздники за рубежом — в Турции, на Мальдивских островах, Гоа, в Таиланде. Преступники этим пользуются и притворяются сотрудниками туристических агентств.

Они предлагают своим жертвам «горящие» путевки по сниженным ценам. Если человек ведется на «выгодное предложение», его просят тут же внести предоплату за свои услуги. Те клиенты, которые переводят мошенникам средства, получают поддельные ваучеры.

Как не попасть на удочку мошенников?

Эксперты неоднократно советовали россиянам быть предельно внимательными с данными, которые они оставляют на различных площадках. В первую очередь, нужно обращать внимание на доменное имя сайта — адрес в строке браузера — он не должен меняться. Если вы видите домен с большим количеством бессмысленных и не связанных между собой символов, значит перед вами «проект» мошенников.

Также не стоит вестись на предложения о бесплатной раздаче чего-либо, поскольку бесплатный сыр только в мышеловке. А покупать туры следует у проверенных туроператоров на официальных сайтах. Оплачивать все услуги следует только после подписания соответствующего договора.