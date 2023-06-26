Эксклюзив 26 июня 2023, 17:12 «Для Дагестана это шок». В Госдуме отреагировали на скандальный показ мод в художественном училище Депутат Хамзаев призвал проверить педагогов дагестанского училища после показа мод

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Педагогов Дагестанского художественного училища необходимо проверить на профпригодность после показа мод, спровоцировавшего скандал в Сети. С таким призывом выступил в беседе с «360» депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Студенты училища представили дипломные работы на выпускном показе. Видео с мероприятия распространилось в Telegram-каналах, в том числе в паблике «Тут Дагестан». Некоторые модели демонстрировали наряды с крестами за спиной. В костюмах увидели пропаганду ЛГБТ и насмешки над религией.

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Хамзаев назвал показ в училище «уродливым явлением». Министерство культуры республики уже начало проверку с целью понять, что это было и кто такое допустил, отметил депутат. Общество возмутили дипломные работы, сообщил парламентарий.

«Мы высказали свою позицию со стороны общественности, что к этому надо очень внимательно и педантично подходить, уважительно. Мы в Дагестане уважительно относимся к любой религии, конфессии, и всегда это была часть культуры Дагестана. А когда нам якобы искусство подают вот в таком виде, для нас это неприемлемо. Мы всегда это пресекаем и будем здесь точно так же реагировать», — подчеркнул политик.

Собеседник «360» назвал позицию общества очень правильной в этом случае. Люди отнеслись к ситуации нетерпимо и принципиально, обратил внимание Хамзаев.

Депутат задался вопросом, куда смотрело руководство учебного заведения. Студенты же проявили «юношеский идиотизм с попыткой хайпануть», как это делается в Нью-Йорке, когда искусство подают под соусом эпатажа, заявил парламентарий.

По мнению политика, необходима порицательная работа со стороны общества, которая уже началась. Создатели костюмов должны понимать, что так себя вести нельзя, пояснил Хамзаев.

«А вот эта позиция, что это дети, это искусство, они сами решили — это, конечно, чистой воды идиотизм. Поэтому здесь, конечно, твердая двойка руководству данного колледжа, директору, тем, кто отвечал за анализ дипломных работ», — констатировал депутат.

Парламентарий напомнил, как скатилась и до чего дошла Европа в попытках угодить и не трогать искусство. Политик также вспомнил поговорку «С такими друзьями враги не нужны».

«Здесь единственный и правильный упрек только руководству колледжа и тому педагогическому составу, который за это отвечал. Я считаю, что, с точки зрения образовательной части, я бы конечно еще их профпригодность проверил. Не касательно того, что они вовремя отчеты заполняют и направляют в министерство, а чему конкретно детей там учат. Для нас, для Дагестана, это шок», — резюмировал Хамзаев.