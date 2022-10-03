Диверсии на «Северных потоках», вхождение новых регионов в Россию, стрельба в Ижевске. Неделя в фотогалерее | 360°

Диверсии на «Северных потоках», вхождение новых регионов в Россию, стрельба в Ижевске. Неделя в фотогалерее
Главные события России и мира с 26 сентября по 2 октября 2022 года — в фотогалерее «360»
РИА «Новости»
Сразу несколько утечек нашли в трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Пока есть две версии: диверсия или взрывы. Прошедшие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях завершились победой сторонников присоединения к России. Договоры о начале вхождения в страну подписали президент Владимир Путин и главы регионов. Бывший выпускник устроил стрельбу в школе Ижевска. Жертвами стали 17 человек, в том числе 11 детей.
Частичной мобилизации внесли поправки. Источник фото: РИА «Новости»
«Северные потоки» опустели. Источник фото: Шведская береговая охрана.
Нове регионы входят в Россию. Источник фото: РИА «Новости»
Мемориал около школы Ижевска. Источник фото: «360»
Умер Борис Моисеев. Источник фото: РИА «Новости»
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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 26 сентября по 2 октября 2022 года, — в фотогалерее «360».
«Северные потоки» опустели
Оператор газопроводов Nord Stream AG «Северный поток — 1» сообщил о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода. Причиной стали пробоины, которые обнаружили в трубах российских газопроводов в территориальных водах Дании и Швеции. Сначала отверстий было три, но потом их количество выросло до четырех.
Дания и Швеция объявили о начале расследования ситуации на газопроводах. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в Балтийском море произошел международный теракт с участием стран Запада. Он добавил, что уже собраны доказательства, которые указывают на след организаторов.
Причастность Запада, а именно США, косвенно подтвердил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский. Он публиковал фотографию с выбросами газа и поблагодарил за это Вашингтон.
Опрошенные «360» эксперты заявили, что к повреждению трубопровода могут быть причастны четыре страны. Но точку в деле должно поставить расследование.
Донбасс, Херсонщина и Запорожье вернулись домой
На этой неделе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство жителей одобрили эту инициативу.
После подведения итогов главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо направили в адрес президента России Владимира Путина обращения с просьбой ввести регионы в состав России.
Путин тут же внес в Госдуму законопроекты, предусматривающие вхождение новых регионов в состав России, а также внес договоры на ратификацию нижней палаты российского парламента.
Школьный звонок сменили выстрелы
Утро понедельника в ижевской школе № 88 началось с выстрелов. В учебное заведение пришел 34-летний бывший выпускник, вооруженный переделанным под стрельбу боевыми патронами травматическими пистолетами.
Пока единственным фигурантом уголовного дела стал глава частного охранного предприятия, чьих сотрудников застрелил нападавший. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отправили под домашний арест.
Объявленная в России частичная мобилизация продолжается. Но в сам процесс уже внесли некоторые изменения. От призыва освободили женщин военно-учетных специальностей, а также студентов частных вузов с государственной лицензией. Об этом объявил министр обороны России Сергей Шойгу.
На жалобы и нарекания жителей отреагировал президент России Владимир Путин. Он поручил военным комиссарам исправить ошибки и вернуть домой мобилизованных по ошибке. Российский лидер отметил, что все мобилизованные в обязательном порядке должны проходить военную подготовку.
Также президент поручил смотреть не только на военно-учетные специальности, но и на профессии мобилизованных. Не нужно из врачей делать мотострелков и отказываться от предложений добровольцев, у которых нет нужных навыков.