Диверсии на «Северных потоках», вхождение новых регионов в Россию, стрельба в Ижевске. Неделя в фотогалерее | 360°

Общество 03 октября 2022, 00:28 Поделиться Telegram

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Viber Диверсии на «Северных потоках», вхождение новых регионов в Россию, стрельба в Ижевске. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 26 сентября по 2 октября 2022 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Сразу несколько утечек нашли в трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Пока есть две версии: диверсия или взрывы. Прошедшие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях завершились победой сторонников присоединения к России. Договоры о начале вхождения в страну подписали президент Владимир Путин и главы регионов. Бывший выпускник устроил стрельбу в школе Ижевска. Жертвами стали 17 человек, в том числе 11 детей.

Частичной мобилизации внесли поправки. Источник фото: РИА «Новости» «Северные потоки» опустели. Источник фото: Шведская береговая охрана. Нове регионы входят в Россию. Источник фото: РИА «Новости» Мемориал около школы Ижевска. Источник фото: «360» Умер Борис Моисеев. Источник фото: РИА «Новости»

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 26 сентября по 2 октября 2022 года, — в фотогалерее «360».

«Северные потоки» опустели

Оператор газопроводов Nord Stream AG «Северный поток — 1» сообщил о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода. Причиной стали пробоины, которые обнаружили в трубах российских газопроводов в территориальных водах Дании и Швеции. Сначала отверстий было три, но потом их количество выросло до четырех.

Правительство Германии заявило, что повреждение газопроводов стало частью диверсии, направленной на всю европейскую энергосистему. После появилась версия о взрывах. Компания-оператор заявила, что оценить последствия и возможности ремонта можно только после выхода из труб всего газа.

Дания и Швеция объявили о начале расследования ситуации на газопроводах. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в Балтийском море произошел международный теракт с участием стран Запада. Он добавил, что уже собраны доказательства, которые указывают на след организаторов.

С этим мнением согласился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вопрос о ситуации с газопроводами вынесут на повестку заседания Совета Безопасности ООН.

Причастность Запада, а именно США, косвенно подтвердил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский. Он публиковал фотографию с выбросами газа и поблагодарил за это Вашингтон.

Опрошенные «360» эксперты заявили, что к повреждению трубопровода могут быть причастны четыре страны. Но точку в деле должно поставить расследование.

Донбасс, Херсонщина и Запорожье вернулись домой

На этой неделе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство жителей одобрили эту инициативу.

После подведения итогов главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо направили в адрес президента России Владимира Путина обращения с просьбой ввести регионы в состав России.

В пятницу президент России Владимир Путин перед торжественной церемонией подписания договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов выступил с программной речью, в которой заявил, что миллионы людей сделали свой выбор.

Также российский лидер рассказал о будущем развитии новых регионов и объяснил, почему однополярному миру пришел конец. После Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо подписали необходимые документы.

Подписание соглашений жители будущих регионов России встретили праздничными гуляниями.

В воскресенье Конституционный суд России одобрил подписанные договоры и передал их обратно президенту России.

Путин тут же внес в Госдуму законопроекты, предусматривающие вхождение новых регионов в состав России, а также внес договоры на ратификацию нижней палаты российского парламента.

Школьный звонок сменили выстрелы

Утро понедельника в ижевской школе № 88 началось с выстрелов. В учебное заведение пришел 34-летний бывший выпускник, вооруженный переделанным под стрельбу боевыми патронами травматическими пистолетами.

По данным следователей, стрелок оказался последователем запрещенного в России движения «Колумбайн» и придерживался неонацистских взглядов.

Кроме того, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

Мужчина застрелил 17 человек, в том числе 11 школьников. Ранения получили 23 человека, почти все из них дети, только двое взрослых.

После расправы стрелок покончил с собой.

Власти Удмуртии объявили в республике трехдневный траур по погибшим.

В Ижевск прибыли министры здравоохранения и просвещения Михаил Мурашко и Сергей Кравцов. Они объявили о переводе самых тяжелых пострадавших на лечение в Москву.

В среду в Ижевске прошли похороны, а около школы появился стихийный мемориал в память о погибших детях.

Пока единственным фигурантом уголовного дела стал глава частного охранного предприятия, чьих сотрудников застрелил нападавший. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отправили под домашний арест.

Умер Борис Моисеев

Певец, танцор и актер Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. В памяти коллег он остался, как артист безграничного таланта и как очень добрый человек.

Моисеев прожил непростую жизнь, а после перенесенного инсульта оставил сцену и стал настоящим затворником.

В воскресенье, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы прошла гражданская панихида, куда приехали коллеги артиста. Каждый нашел свою историю, которая связана с Моисеевым.

Ослабление частичной мобилизации

Объявленная в России частичная мобилизация продолжается. Но в сам процесс уже внесли некоторые изменения. От призыва освободили женщин военно-учетных специальностей, а также студентов частных вузов с государственной лицензией. Об этом объявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

На жалобы и нарекания жителей отреагировал президент России Владимир Путин. Он поручил военным комиссарам исправить ошибки и вернуть домой мобилизованных по ошибке. Российский лидер отметил, что все мобилизованные в обязательном порядке должны проходить военную подготовку.

Также президент поручил смотреть не только на военно-учетные специальности, но и на профессии мобилизованных. Не нужно из врачей делать мотострелков и отказываться от предложений добровольцев, у которых нет нужных навыков.

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