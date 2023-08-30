Эксклюзив 30 августа 2023, 21:26 Девочку с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Москве Ребенка-инвалида не пустили на аттракцион в парке «Остров мечты» Личный архив

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Поход москвички Дарьи с тремя детьми в парк развлечений «Остров мечты» закончился печально. Старшую дочь с синдромом Дауна сотрудники не пустили на аттракцион даже в сопровождении матери. Об этом Дарья рассказала в беседе с «360».

Собеседница подчеркнула, что билеты для восьмилетних близнецов купила онлайн, а льготный, для старшей дочери, приобрела на кассе. Девочке тут же надели на руку яркий бумажный браслет. Как предположила Дарья, это сигнал для сотрудников, что у ребенка есть инвалидность.

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О том, что старшей дочери нельзя кататься на аттракционах для детей ростом выше 155 сантиметров, ей не сказали.

«Мы отстояли очередь два часа, когда пришло наше время, младших детей пропустили, а девочке, сказали — кататься нельзя. В моем сопровождении в том числе. Потому что она с инвалидностью», — поделилась Дарья.

Собеседница «360» подчеркнула, что расстроились все. В итоге женщина пошла в администрацию, где написала жалобу и указала, что это дискриминация детей с синдромом Дауна. Сотрудники зарегистрировали заявление, но отметили, что у них действуют такие правила и их нужно читать перед покупкой льготного билета.

«Там есть эти условия, как в договоре по кредиту мелким шрифтом. То есть каких-то опознавательных знаков, что некоторым детям туда нельзя, нет. Я бы не пошла туда, если бы знала сразу», — призналась Дарья.

Москвичка подчеркнула, что у старшей дочери нет никаких сопутствующих заболеваний — она ходит в аквапарк, летала на самолете. Но на аттракцион, куда трехлетние дети идут с родителями, ее не пустили. Дарья не исключила, что подаст жалобу на парк в прокуратуру, потому что так поступать с детьми нельзя.

В пресс-службе «Острова мечты» заявили, что всегда просят посетителей предупреждать о состоянии здоровья и наличии медицинских противопоказаний при покупке билетов. Тогда сотрудники выдают специальные буклеты, где указаны все ограничения.

В организации подчеркнули, что в случае с дочерью Дарьи действовали точно так же и еще до покупки билетов под роспись ознакомили мать с информацией о наличии ограничений и выдали буклет с указанием аттракционов для ребенка. В пресс-службе пояснили, что речь в данном случае идет о безопасности, так как за здоровье гостей ответственность несет площадка.