Общество 11 марта 2023, 09:00 Девятиэтажки из дерева задумали строить в России. Это экологично или страшно? Профессор Лапидус: нет технологических проблем в строительстве 9−этажек из дерева freepik

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В России к 2024 году могут начать строительство девятиэтажных деревянных домов. О такой перспективе рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Подробности о строительстве многоэтажек из деревянных конструкций «360» рассказал заслуженный строитель России, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии и организации строительного производства МГСУ профессор Азарий Лапидус.

Деревянные девятиэтажки — это реально

Глава Минстроя отметил, что в России уже есть опыт строительства четырехэтажных домов из перекрестно склеиваемых деревянных плит (Cross Laminated Timber — CLT-конструкции). Документация на деревянные девятиэтажки находится на экспертизе. Работа ведется совместно с МЧС и Роспотребнадзором, ее планируют закончить к 2024 году.

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CLT-панели — это экологичный материал, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и выносит большие нагрузки. Из плюсов можно отметить огнестойкость, сейсмостойкость, высокую прочность и быстрое возведение.

По словам профессора Лапидуса, в США и Канаде давно и успешно используют эту технологию для строительства зданий.

«Пятиэтажные дома с деревянным несущим каркасом — это норма для города Лос-Анджелеса, где частые землетрясения», — рассказал строитель.

Он отметил, что добавить три-четыре этажа вполне возможно, однако это требует тщательного исследования.

«Я не вижу в этом технических проблем и считаю, что при соблюдении всех параметров технологических процессов это вполне реальная задача. Тем более лет пять-шесть назад появились нормативы по строительство домов из дерева. То есть это не наши традиционные дома из бруса, это дома с несущими каркасными деревянными элементами», — пояснил Лапидус.

Дома «на века»?

По данным экспертов, дома из CLT-конструкций могут прослужить не менее 50 лет, такого же мнения придерживается профессор Лапидус. Он считает, что в России проблема «жилищного подхода» заключается в желании строительства домов «на века». По мнению заслуженного строителя, дома устаревают ровно через одно поколение, а это 25 лет.

Если деревянные дома, построенные при соблюдении технологических норм, простоят 50 лет, то их можно будет разобрать, считает профессор.

«Вот если мы возьмем пример той же Калифорнии, дома середины 70-80-х вполне в рабочем состоянии. Это дома, которые 40-50 лет прожили с деревянным несущим каркасом», — отметил Лапидус.

В чем загвоздка

Однако помимо неоспоримых плюсов строительства домов из панелей, есть и минусы. Российская нормативная база в области деревянного домостроения не отвечает современным требованиям. Темпы развития деревянного домостроения сдерживают противопожарные требования, которые рассчитаны на традиционные деревянные строения. Многие ориентируются на ведомственные строительные нормы, по которым срок эксплуатации деревянных домов составляет 20–30 лет. Современные дома могут выстоять намного дольше. Пересмотр этих нормативов поможет развитию деревянного многоэтажного строительства, рассказал РБК старший специалист научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Владимир Стоянов.

Эксперты в строительстве отметили еще ряд сложностей деревянного домостроения. Они касаются оценки качества материалов, отсутствия единого стандарта и других технологических особенностей нового для России материала.

Пилотный проект

Первые многоэтажные деревянные дома из CLT-конструкций появятся в городе Сокол Вологодской области. Реализацией проекта занимается Segezha Group. Компания получила разрешение на строительство жилого фонда из CLT-панелей собственного производства в апреле прошлого года. Планируется построить два четырехэтажных дома общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, высота зданий — 15 метров. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь. О первом опыте строительства деревянных многоэтажных домов из CLT-конструкций рассказало издание РБК. В Segezha Group выразили надежду, что регион станет пилотным проектом для дальнейшего строительства в России многоэтажных домов из экологичного материала.