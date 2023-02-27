Эксклюзив 27 февраля 2023, 12:52 Детский омбудсмен объяснила необходимость введения сертификатов для новорожденных Волынец поддержала идею введения сертификатов для новорожденных в России РИА «Новости»

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В Госдуму собираются внести законопроект о сертификате для новорожденных. Такую инициативу следует поддержать: если эта мера будет федеральной, на нее смогут рассчитывать жители всех регионов, заявила в беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Мер поддержки для семей должно быть больше

«Конечно, чем больше мер поддержки принимают для семей с детьми, тем лучше. Всегда с рождением ребенка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребенок», — подчеркнула омбудсмен.

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Она напомнила, что молодым родителям нужно купить мебель для ребенка, одежду, коляску и многое другое. Все это стоит средств.

«Поэтому эту инициативу, конечно, надо поддержать, потому что она направлена на улучшение жизни семей с детьми, и является очень хорошим подспорьем особенно для молодых семей», — сказала Волынец.

Уполномоченный обратила внимание, что предлагаемая мера поддержки является федеральной, что очень важно, потому что пока на региональном уровне семьям оказывают разную поддержку. Все зависит от возможностей субъекта.

«Именно по этой же причине мы добиваемся принятия федерального закона о статусе многодетной семьи. Потому что многодетным в зависимости от региона предоставляются разные меры поддержки Иногда они могут отличаться очень сильно», — пояснила она.

На что можно потратить сертификат

Говоря о назначении сертификата, Волынец предположила, что речь идет именно о целевом назначении средств. То есть его можно будет потратить на определенные детские товары и услуги.

«Потому что, в противном случае, это будет не сертификат, а выплата. А сертификат — это именно целевые деньги, которые можно потратить на определенный список, который прикрепляется к этому законопроекту», — заключила собеседница «360».

О планах внести в Госдуму законопроект о введении сертификата для новорожденных ранее сообщили «Известия». По данным издания, авторами инициативы стали сенаторы и депутаты от партии ЛДПР.

Они предлагают предоставлять такие сертификаты семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. По словам авторов проекта, отсутствие подобной помощи при рождении ребенка в более бедных регионах вызывает у населения чувство социальной несправедливости.