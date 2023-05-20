Эксклюзив 20 мая 2023, 15:47 (обновлено: 20 мая 2023, 17:01) Детские игрушки и украинские гранаты. Возрождающие дома в Мариуполе строители рассказали о страшных находках «360»: восстанавливающие дома в Мариуполе строители рассказали о страшных находках

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Специалисты Фонда капитального ремонта Подмосковья буквально из пепла возрождают разрушенные дома в микрорайоне Восточный в Мариуполе. Строители показали корреспонденту «360» страшные находки, которые попадаются при работах.

В квартирах отсутствуют стены, выбиты стекла. О том, что тут раньше жили люди, наглядно говорят сваленные на пол игрушки, потрепанные книги и некогда бережно прикрепленные на стены иконы.

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Однако в домах находятся и другие вещи — шапки и шевроны украинских корректировщиков, патроны, гранаты, тубусы от оружия. Украина хотела превратить Мариуполь в руины.

В одной из квартир рабочие обнаружили сгоревшие останки пожилой женщины — пенсионерка долгое время считалась пропавшей без вести.

Казалось, что восстановить здания нельзя, но российские строители доказывают обратное. Каждый день они делают все возможное, чтобы люди смогли вернуться в дома, начать жизнь заново.

«Все, что сделано руками человека, можно восстановить!» — заявил журналисту местный крановщик.

Украинские власти продолжают творить зло. Утром 20 мая ВСУ ударили четырьмя дальнобойными ракетами по Мариуполю. К счастью, никто из людей не пострадал.