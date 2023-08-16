Эксклюзив 16 августа 2023, 18:43 Сложности адаптации. Не знающие русский язык дети мигрантов стали проблемой в России Глава фонда образования Комков: незнание русского мигрантами стало проблемой РИА «Новости»

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Поступление в российские школы не владеющих русским языком детей мигрантов стало серьезной проблемой. Нагрузка ложится на обычных учителей. Однако обучать таких школьников необходимо специалистам, в совершенстве владеющим родным языком ребенка, сообщил руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Проблема действительно очень острая. Дело в том, что уровень миграции, особенно из Средней Азии, очень высокий. Особенно в крупных российских городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Есть много семей с большим количеством малолетних детей, которые либо уже школьного возраста, либо подходят к нему.

Педагоги бьют тревогу, так как дети приходят в школу, не зная языка. Они даже не знают суть того, о чем говорят, не понимают смысла слов. Повторяют их как попугаи. Ребенок произносит слово, но сути не понимает. Это называется механическое воспроизведение.

Нагрузка на учителей

Фактически учителям, особенно начальных классов, приходится обучать детей русскому языку с нуля. Но это половина беды, потому что учителям старших классов приходится еще сложнее.

Там учителя бьют тревогу, впору специальные курсы русского организовывать для людей, которые просто его не знают

Проблема в специалистах с языком носителя

Проблема вот в чем: русский язык для людей их национальности качественно может преподавать лишь человек, владеющий родным языком ребенка и знающий в совершенстве русский.

Если, например, приходит ребенок киргиз, то его русскому языку сначала должен обучить специалист, который знает киргизский язык и владеет методикой обучения русскому языку. И так по каждой национальности

А у нас большое количество детей из всех среднеазиатских республик прибыли. Тут нужно организовать настоящие центры, которые должны необходимо сделать по языковому и возрастному принципу. Одно дело преподавать для ребенка 6-7 лет, а другое — для подростка 12-13 лет.

Как эту проблему будут решать руководители — я не знаю, честно говоря. В европейских странах из-за этого возникли проблемы, в Германии, Франции, Бельгии, Швеции. Там на этой почве начались социальные столкновения. Нужно разрабатывать целую программу, как решать эту проблему. Это проблема адаптации мигрантов, прибывших на длительный период.