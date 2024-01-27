27 января 2024, 10:31
Война и булка хлеба. Как жили и совершали подвиги дети блокадного Ленинграда
Великая Отечественная война обожгла целые поколения советских людей, оставив на душах выживших незаживающие увечья. Самое страшное — были разрушены жизни и судьбы миллионов детей. Повзрослевшие мигом, но не успевшие даже распробовать жизнь, или сумевшие обмануть смерть, но потерявшие детские годы в тяжелом труде и мечтах о хлебе — к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда «360» вспоминает о детях, многие из которых отстояли город на Неве наравне со взрослыми.
Круг сомкнулся. Как в блокадном Ленинграде оказалось около 400 тысяч детей
Что Ленинград придется оборонять, стало очевидно на второй месяц войны. Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Андрей Жданов стал ответственным за программу по эвакуации самых уязвимых категорий населения города — в первую очередь детей, которых там было примерно 400 тысяч.
Однако из-за недостаточных и путанных разведданных о положении в пригородах Ленинграда и соседних областях вывозили детей эшелонами в небезопасные места, которые оказались под ударом гитлеровских войск.
«Уже в эти дни над некоторыми районами Ленинградской области нависла угроза захвата их наступающими немецко-фашистскими войсками, а эвакуация туда детей продолжалась до 2 июля. Вражеская авиация уже бомбила железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. Под бомбежки попадали и эшелоны с детьми. В связи с этим эвакуация в районы Ленинградской области была прекращена», — писал в своей работе профессор Санкт-Петербургской академии управления и экономики Борис Белозеров.
Однако за время заминки родители бросились искать детей, осадив железные дороги. Скопления людей и техники с воздуха заметили немецкие летчики…
Крыши вагонов были все пробиты пулями, мы забирались под нары, на которых спали, плакали, писались. От страха все было. Страшное было в Бологое, оно горело, когда наш эшелон прибыл, к нам кинулись толпы женщин, которые выкрикивали номера школ и имена своих детей, искали, нет ли их.
из воспоминаний Леонида Сапожникова
По данным все того же профессора Белозерова, только за 18 июля 1941 года при погрузке в эшелоны на станции Лычково нацисты убили 27 детей, ранили 21.
Время шло, смертельная петля вокруг Ленинграда становилась все плотнее. В августе Оргбюро ЦК ВКПб в постановлениях гневно указывало, что «для эвакуированных детей до сих пор не созданы нормальные бытовые условия и не обеспечено их надлежащее медицинское обслуживание».
Железнодорожное сообщение перестало работать 27 августа, а 8 сентября 1941 года стало началом полной блокады города — последнюю сухопутную связь с Ленинградом оборвали немецко-фашистские захватчики.
Возобновить эвакуацию по земле — нестабильную, но хоть какую-нибудь — смогли лишь в декабре, по трассе Ваганова — станция Заборье. Чтобы вывезти детей, стариков, больных, использовали все виды транспорта.
Водный путь по Дороге жизни начал работать уже 12 сентября, по льду — в конце ноября. Обстрелы там были постоянными.
Как выживали дети в блокадном Ленинграде
В книге «Рисуют дети блокады» авторы описали то, что изобразил на бумаге трехлетний Саша Игнатьев в 1942 году — плотные черные каракули с округлым светлым пятном посередине.
Он пояснил: «Это война, вот и все, а посередине булка. Больше не знаю ничего». Его комментарий прямо на рисунке успела записать воспитательница.
Никакие старания, никакие в меру красиво подобранные слова не смогут лучше описать то, с чем столкнулись юные ленинградцы, когда Северная столица оказалась в блокаде, чем их собственные свидетельства.
Воспоминания детей блокады
Боль и ужас Ленинграда скрываются на страницах детских дневников, которым можно было признаться, как хочется есть, сквозят в последующих воспоминаниях выживших мальчиков и девочек, каждый из которых назло самой смерти вырос и стал взрослым.
«Осталась одна Таня». История Савичевых
Синонимом слова «Ленинград» стали записи Тани Савичевой. Младшей пятой дочери Савичевых на момент начала блокады исполнилось 11 лет.
В первую блокадную зиму в жуткий дневник, летопись гибели большой семьи, Таня превратила записную книжку сестры Нины — часть ее была алфавитной, потому не использовалась.
Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г. Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г. Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г. Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г. Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.
из записей Тани Савичевой
По почти мистическому стечению обстоятельств Таня не вписала в свой дневник имена сестры Нины и брата Михаила, которых семья Савичевых считала погибшими, но которые пережили войну, сумели сохранить блокадные записи младшей сестры и сделать их достоянием общественности.
Нину Савичеву посчитали жертвой артобстрела — она не вернулась домой, но на самом деле попала под срочную эвакуацию завода, где работала. Сообщить родным о том, что ее увезли, девушка не успела. Телефон в квартире Савичевых давно не работал, письма в блокадный город едва доходили.
Михаила Савичева «похоронили», узнав, что он оказался в захваченном немцами Пскове, хотя молодой человек попал в партизанский отряд. За годы войны Михаил дослужился до командира, был ранен, вернулся в 1944 году в уже свободный Ленинград на лечение серьезной травмы ноги.
Таню Савичеву летом 1942-го отправили в эвакуацию в Нижегородскую область, но здоровье ее было подорвано голодом, нервным истощением и туберкулезом. В 1944 году девочка в возрасте 14 с половиной лет умерла. Незадолго до смерти она узнала, что брат Миша выжил.
Задачи про съестное
Евгении Шавровой в начале войны было 13 лет.
Ее дневниковые записи позволили многое узнать о том, как шла учеба в годы блокады Ленинграда — о том, как в холода обессиленные дети иногда приходили в школу, только чтобы получить домашнее задание и поесть в столовой, о том, как на уроках русского языка примеры правил подбирали не из учебника, а из новых стихов ленинградских поэтов, как учителя всеми силами старались увлечь детей. Заставить хоть ненадолго забыть о страхе, боли и голоде.
Продолжаем учиться. Мне особенно нравятся уроки географии, русского языка, которые ведет Мария Васильевна Тихомирова. Но как-то меньше ребят приходит в школу. Жизнь в городе становится все труднее. Взрослые говорят: «Продовольствия в Ленинграде до 25 ноября…» А дальше? В школе уже не дают задач про съестное.
из дневника Евгении Шавровой, 20 ноября 1941 года
В дневниках подростка — впечатления о ежедневной жизни вопреки, как о ее жутких, так и, к удивлению многих, прекрасных моментах.
Страшная блокадная зима, когда нельзя поддаваться смертельной усталости, а номера в очередях за продуктами переваливают за тысячу. И первые ленинградские огороды — летом под овощи перекопали все клочки городской земли.
Сегодня было необыкновенное событие, просто чудо! На Невском, около «Баррикады», в окне столовой лежала настоящая кошка и притом с котятами! Первая кошка в блокадном Ленинграде, после прорыва кольца! Может быть, кошки есть и другие, но их, наверное, еще очень мало. Собралась целая толпа, все долго глядели, улыбались, даже военные. Вернувшись домой, я позвонила немедленно маме на работу, рассказала об этом. Когда станет немножко полегче жить, мы тоже обязательно возьмем котеночка.
из записей Евгении Шавровой, 13 апреля 1943 года
Недетская работа. Как подростки защищали Ленинград
Великий автор «Молодой гвардии» Александр Фадеев рассказывал о детях Ленинграда, которые с 14 лет вступали в комсомол, наравне со взрослыми вставали к станкам, в том числе на Кировском танковом заводе.
Они же дежурили по ночам на ленинградских крышах, чтобы не допустить пожаров от немецких зажигательных бомб либо вовремя потушить возгорание. Они же работали в госпиталях санитарами, спасая жизни сограждан.
«Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек», — писал Фадеев в заметках «В дни блокады».
Семилетний Витя Тихонов еще не выговаривал букву «с». Зато в одну из ночей в Ленинграде погасил свою первую «зажигалку»: взял ее «за хвошт» и оттащил «в пешок».
В формируемых рабочих батальонах организовать группы подростков для разведки, связи, снабжения личного состава батальонов боепитанием, продовольствием, водой.
из приказа Военного совета обороны Ленинграда от 20 августа 1941 года
Спасая детство. Какими были праздники в блокадном Ленинграде
Несмотря ни на что, Новый год в самую жуткую блокадную зиму с 1941 на 1942 год ленинградские дети встречали с елкой и даже подарками. Школы и детсады по мере сил и возможностей устроили детям праздничный обед.
Четвероклассник Юрий Байков писал в дневнике о чечевичном супе, котлетах с макаронами и желе. Подарки, что логично, тоже были съестными — блокадник Павел Данилов вспоминал конфеты из льняного жмыха, пряник и два мандарина.
Кроме таких праздников, ленинградские дети посещали театры: ходили на музыкальные концерты и пьесы, хотя спектакли запросто прерывались из-за воздушной или артиллерийской тревоги.
Но еще чаще праздники устраивали сами маленькие и юные ленинградцы. Когда в блокадном городе заработал Дворец пионеров, многие ребята с артистическими способностями поднимали боевой дух раненых солдат и больных, ослабленных горожан выступлениями — вечно голодные подростки пели, танцевали, читали стихи, ставили сценки и выполняли гимнастические упражнения.
В большом зале был концерт. Нас много раз вызывали. Особенным успехом всегда пользуется сценка про фрицев, увязших в русских снегах, — ее исполняют Женя Малеев с другими мальчиками.
из дневника Евгении Шавровой, 1 февраля 1943 года
После блокады. Вместо послесловия
Из детей, оставшихся в блокадном Ленинграде, от голода, обстрелов или болезней погиб примерно каждый седьмой ребенок.
Сотни мальчишек и девчонок за проявленное мужество с 1943 года наградили орденами, 15 тысяч — медалями «За оборону Ленинграда».
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