Общество 27 марта 2023, 20:36 Десятимиллионным пользователем российской социальной сети ЯRUS стал блогер из Санкт-Петербурга

Читать 360tv в

Аудитория российской социальной сети ЯRUS перешагнула отметку 10 миллионов. Юбилейным пользователем платформы ЯRUS стала многодетная мама, спортсменка, профессиональная модель и популярный блогер Марина Храпенкова.

Она ведет аккаунт в запрещенной соцсети, где имеет свыше миллиона подписчиков. В приложении ЯRUS автор зарегистрировалась с намерением узнать площадку.

Реклама

«О социальной сети ЯRUS я узнала от подруги. Мне стало интересно, что это такое, почему такое название, как работают рекомендации по ярусам — полочкам с интересами, что из себя представляют внутренние алгоритмы приложения. Поэтому я попробовала выложить пост. Времени вести более активный блог пока нет, но мне интересно посмотреть, что в перспективе из этого выйдет», — поделилась 10-миллионный пользователь.

Инфлюенсер считает, что сегодня на зарубежных сервисах тяжело продвигать контент: алгоритмы скрывают публикации российских пользователей.

«Запрещенная социальная сеть не видит новые посты. Их просто прячут, они не появляются в рекомендациях. В такой ситуации стало тяжело вести блог», — отметила блогер.

Фото: соцсети Марины Храпенковой

Руководство российской социальной сети ЯRUS уверено: система монетизации соцсети ЯRUS составит конкуренцию иностранным платформам. Зарабатывать могут все авторы контента: за каждую тысячу уникальных просмотров видео социальная сеть ЯRUS зачислит на счет пользователя 50 монеток, за короткие вертикальные видео — 20.

Известных блогеров ждут щедрые дополнительные бонусы. За 100 000 просмотров ЯRUS заплатит полмиллиона рублей. За один миллионов просмотров премия составит пять миллионов рублей. На сегодняшний день это уникальные условия монетизации.

В российской социальной сети ЯRUS наряду с инфлюенсерами каждый музыкант может стать известным и заработать. Полюбившимся исполнителям пользователи ЯRUS отправляют донаты в виде монеток. По курсу один к одному монеты можно вывести на банковский счет в рублях, начиная от 1000 монет.