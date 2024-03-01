Общество 01 марта 2024, 19:51 «Мы должны были вернуться на Родину». Десять лет назад началась «русская весна» Журналист Ольхин: Донбасс должен был вернуться домой РИА «Новости»

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Десять лет назад, 1 марта 2014 года, история поменялась необратимо. И «наша история» — это история России нынешней, изменившейся, несмотря на все испытания и трудности принявшей тех, кто годами ждал возвращения домой. «360» побеседовал с участником «русской весны» в Донбассе, журналистом и историком Артемом Ольхиным.

Когда важна будет крепость руки

В тот момент, когда в Киеве от массовых прыжков с людоедскими лозунгами перешли к избиениям и убийствам отрядов «Беркута», когда начались захваты административных зданий, когда президент страны покинул Украину, Донбасс — до этого во многом откровенно аполитичный, живший своей мирной трудовой жизнью регион — понял, что с новой украинской властью ему не по пути. Показать это дончане были готовы еще в конце февраля 2014 года.

«В Донецке ожидали „поезд дружбы“. Должны были приехать футбольные хулиганы из „Правого сектора“* запрещенного. Чтобы не допустить захвата ими наших местных органов власти, здания областной администрации, больше тысячи мужиков собрались стихийно за несколько часов. Узнав об этом, националисты повернули назад, понимая, что их тут ждут во всеоружии», — поделился воспоминаниями исполнительный директор газеты «Донецкий кряж», историк и журналист Артем Ольхин.

По словам Ольхина, действия Киева быстро убедили Донбасс: формирование ДНР необходимо, как воздух, но оно — только переходный этап, прежде чем республика перешла бы в состав России. Это казалось вопросом времени. Никто тогда не знал, настолько длительного. Для многих воля дончан оказалась, как сейчас часто говорят о поворотных неожиданностях, «черным лебедем».

С апреля по май был период очень жестких внутренних дискуссий, в рамках которых большинство участников настаивали на том, чтобы среди тем, которые вынесут на референдум, должен быть вопрос о присоединении к Российской Федерации. На тот момент большое количество причин не позволяло сделать это, в первую очередь потому, что сама российская политическая и экономическая система не была готова сразу взять и принять Донбасс. Артем Ольхин журналист

В итоге на референдумах жителям Донбасса задали не три, а два вопроса: «Поддерживаете ли вы отсоединение от Украины?» и «Поддерживаете ли вы провозглашение Донецкой Народной Республики?»

«Мы хотели с самого начала большего. С 1 марта, с первого большого протестного митинга, люди выходили на площадь и скандировали „Россия“. Этим сказано все», — вспомнил Ольхин.

В тот день площадь Ленина в Донецке заполонили люди, которых пытались уговорить остаться в составе совсем не дружелюбного украинского государства. Ответом стало море триколоров — российских и донецких. На том митинге насчитывали от 50 до 70 тысяч человек, которые не признали власть западных и киевских ставленников, не желали жить по чужой указке, предавать родной язык и уклад.

По словам журналиста и историка, в его памяти осталась яркая деталь того большого стояния у здания администрации в конце февраля в ожидании стычек с украинскими националистами.

«Недалеко находится хозяйственный рынок, на нем за несколько часов скупили все черенки от лопат, все, что может быть подручным средством. Мы понимали: „правосеки“ к нам едут с оружием, может, даже огнестрельным, нужно подготовиться. Но никто не ушел, все стояли, ждали и были готовы принять вызов. Говорю, а у меня мурашки по коже. Такой весны, как весна 2014 года, в жизни многих дончан не было ни до, ни после. По крайней мере, в моей жизни точно», — заключил Ольхин.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.