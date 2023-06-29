Эксклюзив 29 июня 2023, 14:03 Депутат Чаплин объяснил, чем грозит размещение незаконного хостела на даче Депутат Чаплин: незаконные хостелы могут снести, владельцы земли получат штрафы Сайт мэра и правительства Москвы

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Закон, запрещающий заниматься гостиничным бизнесом в жилых помещениях, вступил силу в России еще 1 октября 2019 года. Однако люди до сих пор жалуются на то, что хостелы появляются в многоквартирных или частных домах, на дачах. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «360» объяснил, в каких случаях хостел можно считать легальным и какие штрафы грозят нарушителям.

«Согласно законодательству, с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом. В квартире или в частном доме нельзя устроить хостел (дом в деревне для ИЖС, ЛПХ или в СНТ также попадают под эту категорию). За использование объекта не по назначению владельцу недвижимости может грозить большой штраф и предписание о закрытии своего бизнеса», — сказал он.

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При этом, по его словам, сдавать недвижимость по договору найма можно. Тот, чьи права нарушаются, может обратиться в суд сам или попросить помощи у компетентных органов. Парламентарий добавил, что в судебной практике можно найти примеры, когда на защиту прав соседей вставала жилинспекция, прокуратура, Товарищество собственников жилья (ТСЖ), Роспотребназдор, а также муниципальный земельный контроль.

«Есть примеры удовлетворения исковых требований соседей (то есть заявлялся гражданский иск)», — заметил он.

Что грозит владельцам нелегальных хостелов?

Чаплин рассказал, что земельные инспекторы Министерства имущественных отношений Московской области в феврале 2023 года при проверке 400 земельных участков нашли 255 объектов размещения, которые занимались незаконной гостиничной деятельностью.

«За последние два года в Подмосковье было снесено 19 незаконных объектов, остальные объекты после проверок были приведены в соответствие. Что касается земельных участков, то штраф физическим лицам-нарушителям за нецелевое использование земельного участка — в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости, но не ниже 10 тысяч рублей», — сообщил он.

Должностные лица получают штраф в размере 1-1,5%, но не меньше 20 тысяч рублей, юридические лица — 1,5-2%, но не ниже 100 тысяч рублей.

Признаки того, что хостел в жилом доме легален

Чтобы хостел в жилом доме признали легальным, владелец должен выполнить ряд условий. В частности, помещение должно иметь статус нежилого и иметь отдельный вход, обязательно наличие звукоизоляции и средств противопожарной безопасности, важно соблюдать санитарные условия.

Чтобы понять, законно ли соседи устроили гостиницу на своем участке, достаточно взглянуть в публичную кадастровую карту и внимательно посмотреть на вид разрешенного использования земельного участка.

«Хостел в частном доме гораздо больше подвержен рискам ввиду того, что он расположен на земельном участке. И каждый земельный участок имеет вполне определенный вид разрешенного использования, градостроительные нормативы, в том числе по плотности застройки участка», — сказал депутат.

Судебная практика говорит о том, что строение, где расположен хостел, может быть просто снесено, заключил он.